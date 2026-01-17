الاتحاد يصطدم بالزمالك.. وبتروجت يواجه الأهلي في ثاني أيام سوبر الطائرة

تتواصل اليوم السبت منافسات بطولة السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2025-2026، بإقامة مواجهات قوية ضمن ثاني أيام البطولة، المقامة على مدار ثلاثة أيام على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتشهد مباريات اليوم صدامًا مرتقبًا بين الزمالك والاتحاد السكندري، في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا، فيما يلتقي الأهلي مع بتروجت في لقاء لا يقل قوة، في إطار سباق حسم اللقب بنظام الدوري من دور واحد.

ومن المقرر أن تختتم منافسات السوبر يوم الاثنين المقبل، بإقامة مباراتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي بتروجت مع الاتحاد السكندري، بينما تسدل البطولة ستارها بالقمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والتي تقام في تمام الثامنة مساءً.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث يسعى كل فريق لتحقيق أكبر عدد من الانتصارات لحصد اللقب، في ظل تقارب المستوى الفني بين الفرق المشاركة.

وتقام مباريات بطولة السوبر المصري لرجال الطائرة، والمحدد لها أيام 16 و17 و19 يناير الجاري، بدون حضور جماهيري، مع الاكتفاء بالتنظيم الرسمي داخل صالة حسن مصطفى.

ويأتي في إطار الترتيبات التنظيمية الخاصة بالبطولة، على أن تقام مواجهة الأهلي والزمالك الختامية في موعدها المحدد، وسط اهتمام إعلامي كبير باعتبارها مسك الختام للمسابقة.

وتحظى بطولة السوبر المصري باهتمام خاص، نظرًا لمشاركة كبار الكرة الطائرة المصرية، وسعي كل فريق لفرض سيطرته مبكرًا مع انطلاق الموسم المحلي، خاصة في ظل التدعيمات القوية التي شهدتها الفرق قبل انطلاق المنافسات