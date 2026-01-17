الفراعنة أمام النسور الخضر.. صراع الأرقام قبل حسم برونزية أمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن مواجهة قوية أمام نظيره النيجيري في السادسة مساء السبت ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب وذلك لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في البطولة القارية.

قمة أفريقية على أرض الدار البيضاء

يحتضن ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء مواجهة جديدة بين الفراعنة والنسور الخضر في لقاء يحمل الكثير من الندية والتاريخ رغم غياب المنافسة على اللقب إلا أن قيمته المعنوية تبقى كبيرة لكلا المنتخبين الساعيين لإنهاء البطولة بصورة مشرفة.

مشوار المنتخبين حتى مواجهة السبت

ودع منتخب مصر حلم التتويج باللقب القاري الثامن عقب خسارته أمام منتخب السنغال بهدف دون مقابل في الدور نصف النهائي أحرزه النجم ساديو ماني بينما انتهى مشوار نيجيريا في المربع الذهبي بالخسارة أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد تعادل سلبي استمر حتى نهاية الوقتين الأصلي والإضافي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي المغرب والسنغال مساء الأحد 18 يناير الجاري في التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

تاريخ طويل من الندية

وتحمل مواجهات مصر ونيجيريا سجلا حافلًا بالصدامات القوية حيث التقى المنتخبان في 19 مباراة رسمية عبر مختلف البطولات وشهدت تفوقا نسبيا للمنتخب النيجيري الذي حقق الفوز في 7 مباريات مقابل 6 انتصارات لمنتخب مصر بينما انتهت 6 مواجهات بالتعادل.

توازن تهديفي يعكس قوة المنافسة

وعلى مستوى الأهداف يتساوى المنتخبان تمامًا بعدما سجل كل منهما 32 هدفا في شباك الآخر وهو ما يعكس حجم التقارب الفني والتكتيكي الذي لطالما ميّز لقاءاتهما.

هدافو القمة التاريخية

ويتقاسم الثنائي المصري حسن الشاذلي ومحمد مرسي رضا صدارة هدافي مواجهات المنتخبين برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما فيما يتصدر النيجيري هارونا إيليريكا قائمة هدافي النسور الخضر أمام الفراعنة برصيد هدفين.

تفوق نيجيري في أمم أفريقيا

وعلى صعيد بطولة كأس الأمم الإفريقية يمتلك منتخب نيجيريا الأفضلية التاريخية في مواجهاته أمام مصر بعدما حقق خمسة انتصارات مقابل فوزين فقط للفراعنة مع تساوي المنتخبين في عدد الأهداف المسجلة بواقع 20 هدفًا لكل منهما.

فرصة لإنهاء المشوار بنبرة إيجابية

تمثل مواجهة اليوم السبت اختبارا جديدا للفراعنة أمام منافس تقليدي عنيد وفرصة حقيقية لحفظ الهيبة وإنهاء المشوار القاري بصورة إيجابية في لقاء لا يعترف إلا بلغة التاريخ والحسابات داخل المستطيل الأخضر.