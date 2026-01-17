قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

لقاء البرونزية.. 6 غيابات تضرب صفوف منتخب مصر أمام نيجيريا

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

يستعد منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن لخوض مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا، اليوم السبت، في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمغرب، وسط تحديات كبيرة بسبب غياب عدد من لاعبيه الأساسيين.

6 غيابات تضرب صفوف منتخب مصر أمام نيجيريا في لقاء البرونزية

وأعلن مدير المنتخب، إبراهيم حسن، عن غياب الثنائي ياسر إبراهيم وأحمد فتوح للإصابة، حيث تعرض فتوح لتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة السنغال في نصف النهائي، فيما يعاني ياسر إبراهيم من إصابة في أسفل الظهر، ليكونا خارج حسابات المدرب في هذه المواجهة المصيرية.

كما سيغيب عن صفوف الفريق محمد حمدي الظهير الأيسر بسبب قطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى حسام عبد المجيد الذي يغيب بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ولا تقتصر الصعوبات على الإصابات فقط، إذ أوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) كلا من مروان عطية وصلاح محسن مباراتين بسبب سلوك غير لائق تجاه الحكم خلال مباراة نصف النهائي، ليزداد حجم الضغوط على المدرب وحلم الفريق بالمركز الثالث.

ويأمل الفراعنة في تجاوز هذه العقبات وتحقيق فوز يُعوض إخفاق نصف النهائي أمام السنغال بنتيجة 0-1، ويمنح الفريق فرصة لإنهاء مشواره القاري بأفضل صورة ممكنة رغم الغيابات المؤثرة.

منتخب مصر مصر حسام حسن نيجيريا كأس الأمم الإفريقية

