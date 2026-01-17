4 مباريات قوية فى ختام الجولة السابعة بكأس عاصمة مصر اليوم

تُسدل اليوم السبت الستار على منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر في موسمها الحالي 2025 / 2026، حيث تُقام أربع مباريات حاسمة لتحديد ملامح المتأهلين للأدوار الإقصائية، في بطولة تُعد الأحدث على الساحة الكروية المصرية وتنظمها رابطة الأندية المحترفة.

وداع الكبار يفرض نفسه

شهدت الجولات الأخيرة مفاجآت مدوية، أبرزها خروج ثلاثي القمة الأهلي والزمالك وبيراميدز من منافسات البطولة، بعد فشلهم في حجز أحد مركزي الصدارة أو الوصافة داخل مجموعاتهم الثلاث. ولم ينجح أي من الفرق الثلاثة أيضًا في التأهل ضمن أفضل ثنائي من أصحاب المركز الثالث، ليودعوا البطولة مبكرًا في سيناريو غير متوقع، ويمنح ذلك فرصة ذهبية لفرق أخرى للذهاب بعيدًا في المنافسة.

سجل الأبطال في النسخ السابقة

على صعيد التاريخ القريب للبطولة، فقد شهدت النسخة الأولى تتويج فريق مودرن سبورت بلقب “كأس رابطة الأندية”، قبل أن يفرض فريق سيراميكا كليوباترا سيطرته على البطولة ويتوج بثلاث نسخ متتالية. ومع خروج مودرن سبورت وسيراميكا من النسخة الحالية، بات من المؤكد أن تشهد البطولة بطلًا جديدًا يضاف إلى قائمة المتوجين.

مواجهات الجولة السابعة الحاسمة

تشهد الجولة الختامية أربع مباريات تُقام في توقيتين مختلفين، حيث تُلعب مباراتان في الخامسة مساءً، ومباراتان في الثامنة مساءً. وتأتي المباريات على النحو التالي:

زد × كهرباء الإسماعيلية – 5 مساءً

حرس الحدود × الاتحاد السكندري – 5 مساءً

الإسماعيلي × وادي دجلة – 8 مساءً

مودرن سبورت × الجونة – 8 مساءً

تحمل مباريات اليوم أهمية كبيرة للفرق الطامحة في التأهل، في ظل تقارب النقاط وتعقيد الحسابات داخل المجموعات. وتترقب الجماهير نهاية مثيرة لمرحلة المجموعات، على أمل مشاهدة بطل جديد يُتوج بلقب كأس عاصمة مصر هذا الموسم



