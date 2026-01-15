قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بليلة الإسراء والمعراج
رياضة

تشكيل الزمالك لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الرسمي لمواجهة المصري، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: أحمد خضري – أحمد مجدي – السيد أسامة – محمد إبراهيم
خط الوسط: يوسف وائل "فرنسي" – محمد حمد – آدم كايد
خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان، بارون أوشينج، أحمد صفوت، محمود عصام الحصري، أنس وائل، عمار ياسر، حازم أسامة، أحمد شريف، وناصر منسي.

وفيما يخص الزي الرسمي، يرتدي الزمالك اليوم الزي الاحتياطي المكون من القميص الكحلي والشورت الكحلي، نظرًا لأن المصري صاحب الملعب سيخوض المباراة بقميصه الأساسي الأبيض.

