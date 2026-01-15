تشكيل الزمالك لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الرسمي لمواجهة المصري، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد خضري – أحمد مجدي – السيد أسامة – محمد إبراهيم

خط الوسط: يوسف وائل "فرنسي" – محمد حمد – آدم كايد

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان، بارون أوشينج، أحمد صفوت، محمود عصام الحصري، أنس وائل، عمار ياسر، حازم أسامة، أحمد شريف، وناصر منسي.

وفيما يخص الزي الرسمي، يرتدي الزمالك اليوم الزي الاحتياطي المكون من القميص الكحلي والشورت الكحلي، نظرًا لأن المصري صاحب الملعب سيخوض المباراة بقميصه الأساسي الأبيض.