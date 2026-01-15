بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر

حقق فريق بتروجت الفوز على فريق الشباب بنادي بيراميدز بنتيجة 7-0، في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

وسجل أهداف بتروجيت كل من سيكو سونكو 5 أهداف وبدر موسى ومصطفى البدري في الدقائق 21 و24 و32 و40 و45+2 و87 و90+3 من انطلاق المباراة.

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز تشكيل مباراة بتروجيت في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

وحل بتروجت ضيفا على بيراميدز على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد برازيلي

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد

خط الوسط: عمر عبد العظيم - أدهم نبيل - زياد شاكر - أحمد فكري - يوسف شيكا

خط الهجوم: علي حمودة

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - أحمد شد - يوسف شرقية - أحمد زهدي - كريم هاني - عمر طارق - يحيى محمد - محمد عطية - يوسف ميشو

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب مصطفى أحمد، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.