بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر

تقدّم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر".

وسجل هدف الزمالك اللاعب خوان بيزيرا في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة قوية سكنت منتصف المرمى، مستغلاً حركة الحارس محمود حمدي نحو الزاوية الأخرى.

ويطمح الزمالك لتحقيق فوز معنوي في مواجهة اليوم، بعد تأكد خروجه من المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في المجموعة. ويحتل الفريق المركز السادس قبل الأخير برصيد 4 نقاط من فوز وحيد وتعادل، بينما يتصدر المصري البورسعيدي المجموعة برصيد 11 نقطة.