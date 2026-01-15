موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري في كأس عاصمة مصر

حقق نادي الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من مسابقة كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت ثنائية الفريق الأبيض عن طريق البرازيلي خوان بيزيرا في الدقيقة 20، فيما سجل أحمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 97 من عمر اللقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي مجددًا، هذه المرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد 25 يناير.

وستنقل قناة «بي إن سبورتس» المواجهة المرتقبة بين الفريقين، ضمن تغطيتها لمباريات دور المجموعات في البطولة القارية.