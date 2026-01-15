بيزيرا يشكر مشجع الزمالك الوحيد في المدرجات: المكسب بدعمك

نشر البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، عبر حسابه على إنستجرام، رسالة دعم خاصة لأحد المشجعين الذي حضر مباراة الزمالك والمصري وحيدًا في المدرجات، وسط الطقس البارد. وكتب بيزيرا في الاستوري: "المكسب بدعمك، شكراً"، في لفتة إنسانية نالت إعجاب الجماهير وأبرزت تقدير اللاعب لمساندة عشاق الفريق مهما كانت الظروف.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا معنويًا على حساب المصري البورسعيدي، في ختام مشواره بدور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية.

والتقى الزمالك مع المصري البورسعيدي مساء اليوم في الجولة السابعة من منافسات دور المجموعات، ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا حرس الحدود وسموحة والاتحاد السكندري وزد إف سي وكهرباء الإسماعيلية.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، بعدما نجح أحمد شريف مهاجم الأبيض في تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء، سددها بنجاح في الشباك عند الدقيقة التاسعة.

وفي الشوط الثاني، واصل الزمالك محاولاته لتعزيز النتيجة، قبل أن ينجح ناصر منسي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليؤمن فوز الأبيض بثنائية نظيفة حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 11 نقطة في الصدارة.

ورغم تحقيق الفوز في الجولة الختامية، تأكد رسميًا وداع الزمالك منافسات بطولة كأس الرابطة من دور المجموعات.