التعادل السلبي يحسم مواجهة إنبي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر

فرض التعادل السلبى نفسه على مواجهة فريقى إنبى وغزل المحلة في المباراة التي جمعتهما على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة الأخيرة من عمر مسابقة كأس عاصمة مصر.

أهدار أحمد شوشة مدافع فريق غزل المحلة ركلة جزاء في الدقيقة 26 من عمر اللقاء بينما ظهرت هجمات الفريقين على مدار الـ90 دقيقة سجال بينهم ووقفت العارضه أمام تسديدة أحمد كالوشا مدافع فريق إنبى لتحرمه من تسجيل هدف محقق.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مصطفى شكشك، مروان داوود

خط الوسط: أحمد العجوز، علي محمود، زياد كمال، محمد حتحوت

خط الهجوم: أوسينو بوديان، أحمد زكي

البدلاء: رضا السيد (حارس مرمى) – هشام عادل – أحمد كفتة – يوسف أوبابا – علي إيهاب – حامد عبد الله – حازم تمساح – محمد حمدي – محمد جولدي

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، عموري

خط الوسط: توريه، معاذ عبد السلام، رشاد العرفاوي، سعيدي كيبوا

خط الهجوم: ويليام صنداى، جيمي مونجا.

مجموعة إنبي وغزل المحلة

يقع فريقا غزل المحلة وإنبي في المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر، والتي تضم: الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

