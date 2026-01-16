قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل التطبيق الرسمي في مارس المقبل.. من تنطبق عليه زيادة الإيجار القديم المقبلة؟
كاف يكشف عن الكرة الرسمية لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال
منتخب السنغال يستعد لـ المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025
التعادل السلبي يحسم مواجهة إنبي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر
روما يضم نجم أستون فيلا على سبيل الإعارة
التصعيد الأمريكي الإيراني.. الخطوط الجوية البريطانية توقف رحلات البحرين
شركات الطيران تهرب من الشرق الأوسط .. مسارات بديلة لتجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي والإسرائيلي
بلاش الأكل بره البيت.. تحذير طبي يكشف مخاطر الوجبات الجاهزة على صحتك
ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد
طائرة درون تربك المران الختامي لمنتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا
محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع .. غدا
أعلى شهادة ادخار بعائد 16% في 7 بنوك؟.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل السلبي يحسم مواجهة إنبي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

فرض التعادل السلبى نفسه على مواجهة فريقى إنبى وغزل المحلة في المباراة التي جمعتهما على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة الأخيرة من عمر مسابقة كأس عاصمة مصر.

أهدار أحمد شوشة مدافع فريق غزل المحلة ركلة جزاء في الدقيقة 26 من عمر اللقاء بينما ظهرت هجمات الفريقين على مدار الـ90 دقيقة سجال بينهم ووقفت العارضه أمام تسديدة أحمد كالوشا مدافع فريق إنبى لتحرمه من تسجيل هدف محقق.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مصطفى شكشك، مروان داوود

خط الوسط: أحمد العجوز، علي محمود، زياد كمال، محمد حتحوت

خط الهجوم: أوسينو بوديان، أحمد زكي

البدلاء: رضا السيد (حارس مرمى) – هشام عادل – أحمد كفتة – يوسف أوبابا – علي إيهاب – حامد عبد الله – حازم تمساح – محمد حمدي – محمد جولدي

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، عموري

خط الوسط: توريه، معاذ عبد السلام، رشاد العرفاوي، سعيدي كيبوا

خط الهجوم: ويليام صنداى، جيمي مونجا.

مجموعة إنبي وغزل المحلة

يقع فريقا غزل المحلة وإنبي في المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر، والتي تضم: الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

ترتيب مجموعة إنبي والمحلة في بطولة كأس عاصمة مصر

  1. طلائع الجيش - 13 نقطة.
  2. المقاولون العرب - 11 نقطة.
  3. إنبي - 10 نقاط.
  4. فاركو - 9 نقاط.
  5. غزل المحلة - 8 نقاط.
  6. الأهلي - 6 نقاط.
  7. سيراميكا  - 3 نقاط.
إنبى وغزل المحلة إنبى غزل المحلة كأس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الاهلي

الموضوع قلب رسمي .. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعى

التضامن تشارك في أعمال المنتدى العالمي الأول لمقدمي الرعاية بـ مدريد

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تطلق دورتها التدريبية الثالثة

الدواجن

حصاد الزراعة| آليات لضبط أسعار الدواجن بالأسواق

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد