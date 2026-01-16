قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة انبي في ختام دور المجموعات بكأس العاصمة

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة إنبي، في اللقاء المقرر إقامته اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتأتي هذه المباراة في توقيت مهم يسعى خلاله الجهاز الفني لمواصلة المنافسة بقوة وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقف الفريق في البطولة.





رؤية فنية وتركيز على الجاهزية

حرص علاء عبد العال على اختيار قائمة متوازنة تجمع بين عناصر الخبرة والشباب، بهدف تحقيق الانسجام داخل الملعب ومواجهة إنبي بقوة. ويأمل الجهاز الفني في استغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبين، مع الاعتماد على الانضباط التكتيكي والالتزام بالتعليمات الفنية طوال اللقاء.





حراسة المرمى وخط الدفاع

ضمّت القائمة في مركز حراسة المرمى كلًا من عامر عامر والنفراوي، في ظل الثقة الكبيرة في قدراتهما. وفي خط الدفاع، تواجد كل من أحمد العربي، أحمد شوشة، أحمد العش، ويحيى زكريا، إضافة إلى عناصر أخرى قادرة على تقديم الصلابة الدفاعية المطلوبة أمام هجوم إنبي.





الوسط والهجوم

في خط الوسط، اختار المدير الفني مجموعة متنوعة من اللاعبين، من بينهم عموري، أحمد جمال، بودي، رحيم شوماوي، ومعاذ عبد السلام، إلى جانب محمود مجدي، موري توريه، يوسف العزب، وبسام وليد. أما في الخط الأمامي، فقد ضمت القائمة يوسف فوزي، رشاد العرفاوي، أشرف مجدي، سعيدي، عبيدي، وليامزا، عاطف الحكيم، جريندو، وجيمي موانجا، في محاولة لزيادة الحلول الهجومية وتنويع أساليب التسجيل.





طموحات المحلة قبل اللقاء

يدخل غزل المحلة المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مع تقديم أداء قوي يرضي جماهيره، ويؤكد رغبة الفريق في المنافسة بقوة خلال مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر.



