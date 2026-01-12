تشكيل شباب سيراميكا كليوباترا لمواجهة غزل المحلة بكأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن حسن إبراهيم، تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

جاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد طارق

خط الدفاع: فارس شافعي - عبد الرحمن النحاس - إسلام عبد الله - يوسف جمال

خط الوسط: عمر درويش - محمد رضا - ماهر خالد - يونس ربيع - عيسى علي ماهر

خط الهجوم: محمد سعد

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: أحمد خطر - عبد الرؤوف عمر - محمود زوكا - أحمد عزت - حسام معبدي - زياد معبدي - أحمد الشرقاوي - عزت منصور - محمود سمير