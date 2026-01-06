قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
عبدالله هشام

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - جاستس آرثر - رجب نبيل - عمر الجزار .

خط الوسط: أحمد بلحاج - إسلام عيسى - كريم نيدفيد -  أيمن موكا - عمرو قلاوة .

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد طارق - أحمد هاني - إبراهيم محمد   - محمد عادل - كريم الدبيس - محمد المغربي - سعد سمير - فريدي كوابلان - صديق أوجولا.

سيراميكا كليوباترا فريق سيراميكا نادي سيراميكا انبي كأس عاصمة مصر

