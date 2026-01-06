تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - جاستس آرثر - رجب نبيل - عمر الجزار .

خط الوسط: أحمد بلحاج - إسلام عيسى - كريم نيدفيد - أيمن موكا - عمرو قلاوة .

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد طارق - أحمد هاني - إبراهيم محمد - محمد عادل - كريم الدبيس - محمد المغربي - سعد سمير - فريدي كوابلان - صديق أوجولا.