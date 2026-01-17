قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور
تايوان: طائرة مسيرة صينية قامت برحلة "استفزازية" فوق أراضينا
رياضة

مصر ضد نيجيريا.. هدافو الفراعنة يسيطرون على تاريخ المواجهات

منتخب مصر
منتصر الرفاعي

قبل أن تحسم برونزية أمم أفريقيا داخل المستطيل الأخضر تتقدم الأرقام والتاريخ لفرض كلمتهما في واحدة من أعرق المواجهات القارية حين يلتقي منتخبا مصر ونيجيريا في صدام يتجاوز حسابات المركز الثالث.

يخوض منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن مواجهة قوية أمام نظيره النيجيري في السادسة مساء السبت ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب وذلك لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في البطولة القارية.

قمة أفريقية على أرض الدار البيضاء

يحتضن ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء مواجهة جديدة بين الفراعنة والنسور الخضر في لقاء يحمل الكثير من الندية والتاريخ رغم غياب المنافسة على اللقب إلا أن قيمته المعنوية تبقى كبيرة لكلا المنتخبين الساعيين لإنهاء البطولة بصورة مشرفة.

هدافو القمة التاريخية

يتقاسم الثنائي المصري حسن الشاذلي ومحمد مرسي رضا صدارة هدافي مواجهات منتخب مصر ونيجيريا عبر التاريخ، بعدما سجل كل منهما ثلاثة أهداف، بينما يتصدر النيجيري هارونا إيليريكا قائمة هدافي النسور الخضر أمام الفراعنة برصيد هدفين، في سجل تهديفي يعكس عمق المنافسة بين المنتخبين.

حسن الشاذلي 

تاريخ طويل من المواجهات 

تحمل مواجهات مصر ونيجيريا سجلا حافلا بالصدامات القوية حيث التقى المنتخبان في 19 مباراة رسمية عبر مختلف البطولات وشهدت تفوقا نسبيا للمنتخب النيجيري الذي حقق الفوز في 7 مباريات مقابل 6 انتصارات لمنتخب مصر بينما انتهت 6 مواجهات بالتعادل.

توازن تهديفي يعكس قوة المنافسة

وعلى مستوى الأهداف يتساوى المنتخبان تمامًا بعدما سجل كل منهما 32 هدفا في شباك الآخر وهو ما يعكس حجم التقارب الفني والتكتيكي الذي لطالما ميّز لقاءاتهما.

تفوق نيجيري في أمم أفريقيا

وعلى صعيد بطولة كأس الأمم الإفريقية يمتلك منتخب نيجيريا الأفضلية التاريخية في مواجهاته أمام مصر بعدما حقق خمسة انتصارات مقابل فوزين فقط للفراعنة مع تساوي المنتخبين في عدد الأهداف المسجلة بواقع 20 هدفًا لكل منهما.

فرصة لإنهاء المشوار بنبرة إيجابية

تمثل مواجهة السبت اختبارا جديدا للفراعنة أمام منافس تقليدي عنيد وفرصة حقيقية لحفظ الهيبة وإنهاء المشوار القاري بصورة إيجابية في لقاء لا يعترف إلا بلغة التاريخ والحسابات داخل المستطيل الأخضر.

مشوار المنتخبين حتى مواجهة السبت

ودع منتخب مصر حلم التتويج باللقب القاري الثامن عقب خسارته أمام منتخب السنغال بهدف دون مقابل في الدور نصف النهائي أحرزه النجم ساديو ماني بينما انتهى مشوار نيجيريا في المربع الذهبي بالخسارة أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد تعادل سلبي استمر حتى نهاية الوقتين الأصلي والإضافي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي المغرب والسنغال مساء الأحد 18 يناير الجاري في التاسعة مساءاً  بتوقيت القاهرة على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

جروبات الغش

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حالة الطقس

عمرو أديب

منتخب مصر

أسعار الدواجن

السنغال

امتحانات الشهادة الاعدادية

النخيل

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

بالصور

سيارة الشيخ الشعراوي

نعمة الشنشوري

د. أمل منصور

إبراهيم النجار

ياسر عبيدو

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

