صحيفة "ماركا": براهيم دياز يتألق مع المغرب في أمم أفريقيا ويحرج إسبانيا
أوسيمين الأغلي.. القيمة التسويقية للاعبي منتخبي مصر ونيجيريا
نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
رياضة

صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا

صلاح وأوسيمين
صلاح وأوسيمين
منتصر الرفاعي

يدخل فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا مواجهة مصر بدافع كبير لا يقل قوة عن طموح محمد صلاح إذ يطارد رقما تاريخيا مع النسور الخضر. 

ويحتاج أوسيمين إلى هدفين فقط لمعادلة رقم الهداف التاريخي لنيجيريا الأسطورة رشيدي يكيني الذي سجل 37 هدفا دوليا مقابل 35 هدفا في رصيد أوسيمين حتى الآن.

احترام كبير للأسطورة يكيني

وعلى الرغم من اقترابه من معادلة الرقم القياسي أبدى أوسيمين احتراما عميقا ليكيني، مؤكدا أن الأخير سيظل أفضل مهاجم في تاريخ نيجيريا وهو ما يعكس نضج اللاعب وإدراكه لأهمية الإرث الكروي الوطني.

صراع مباشر على لقب هداف البطولة

وتزداد الإثارة في مواجهة اليوم السبت بوجود صراع مباشر بين محمد صلاح وفيكتور أوسيمين على لقب هداف كأس أمم أفريقيا 2025 حيث يتقاسم الثنائي المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد أربعة أهداف لكل منهما، خلف إبراهيم دياز نجم منتخب المغرب المتصدر بخمسة أهداف.

مباراة شرفية تتحول إلى مواجهة تاريخية

مع تبقي مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي تبقى كل الاحتمالات مفتوحة لحسم الحذاء الذهبي، لتتحول المباراة الشرفية إلى مواجهة تاريخية بطموحات فردية لا تقل أهمية عن الذهب القاري في لقاء سيجمع بين أفضل مهاجمي القارة على أرض الدار البيضاء.

حالة المنتخبين قبل المباراة

وقد ودع منتخب مصر حلم الحصول على النجمة الثامنة بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في نصف النهائي بينما ضاعف منتخب نيجيريا أحزانه عقب الهزيمة أمام المغرب بركلات الترجيح وفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026 المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

محمد صلاح أمام فرصة تاريخية

ولا تمثل المباراة مجرد فرصة للفوز بالميدالية البرونزية بل بوابة تاريخية لمحمد صلاح لكتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الكرة الأفريقية والمصرية. 

فقد رفع الملك المصري رصيده إلى 11 هدفا في كأس الأمم الأفريقية سجلها في شباك 11 منتخبا مختلفا ليصبح أكثر لاعب في تاريخ البطولة يسجل أمام هذا العدد من الفرق.

معادلة رقم حسام حسن والانفراد بصدارة الهدافين

وبهذا الإنجاز نجح محمد صلاح في معادلة رقم حسام حسن كثاني هدافي منتخب مصر في تاريخ كأس الأمم الأفريقية برصيد 11 هدفا لكل منهما بينما يتصدر الراحل حسن الشاذلي القائمة برصيد 12 هدفا. 

ويحتاج صلاح لهدف واحد فقط لمعادلة رقم الشاذلي وهدفين لتجاوزه والانفراد بصدارة هدافي مصر تاريخيا في البطولة.

ويخوض منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن مواجهة قوية أمام نظيره النيجيري في السادسة مساء السبت ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب وذلك لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في البطولة القارية.

قمة أفريقية على أرض الدار البيضاء

ويحتضن ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء مواجهة جديدة بين الفراعنة والنسور الخضر في لقاء يحمل الكثير من الندية والتاريخ رغم غياب المنافسة على اللقب إلا أن قيمته المعنوية تبقى كبيرة لكلا المنتخبين الساعيين لإنهاء البطولة بصورة مشرفة.

