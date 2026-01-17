طائرات حربية مجهولة تحلق في أجواء شرق الفرات

أفادت مصادر محلية لموقع لبنان اليوم بأن طائرات حربية مجهولة الهوية شوهدت تحلق فوق مناطق شرق نهر الفرات بالأجواء السورية، دون صدور أي إعلان رسمي عن هويتها أو الغرض من تحليقها.



وأوضحت المصادر، أن التواجد الجوي أثار قلق السكان المحليين في المنطقة، وسط توترات متصاعدة بين القوات الحكومية السورية والميليشيات الكردية، مع استمرار الانتهاكات والهجمات المتفرقة على خطوط السيطرة.

ولم تُصدر أي جهة رسمية حتى الآن تصريحات حول سبب التحليق أو الجهات المسؤولة عنه، فيما تراقب قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني الوضع عن كثب.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية تحويل المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات إلى منطقة عسكرية مغلقة، عقب اتهامها لميليشيات حزب العمال الكردستاني بشن هجمات ضد القوات السورية خلال تنفيذ بنود الاتفاق القائم.

ودعت الوزارة السكان المدنيين إلى الابتعاد بشكل فوري عن مواقع انتشار حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية، التي تمثل المكوّن الكردي المسلح في شمال سوريا.

وفي قوت سابق، أفادت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، بأن الجيش السوري دخل مدينتي مسكنة ودير حافر قبل انسحاب مقاتليها، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».