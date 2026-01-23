قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يوضح تفاصيل قبول أذون خزانة بـ116,4 مليار جنيه
دوري أبطال أفريقيا| بيراميدز يختتم تدريباته في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان
خسائر كبيرة.. سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس
إنتر ميلان يقسو على بيزا بسداسية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
سعر عيار 14 اليوم 24-1-2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
قصة فيديو يهز الرأي العام | ابن يعتدي على والده داخل منزله.. صراع على الميراث يشعل مأساة أسرية
صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية
وفر وقتك .. خطوات حجز موعد مسبق بالشهر العقاري في 2026
ترامب: كندا تعارض بناء القبة الذهبية الدفاعية فوق جرينلاند رغم أنها ستحميها
هامبورج يتعادل سلبيا مع سانت باولي في الدوري الألماني
دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

دعاء قبل النوم في شعبان
دعاء قبل النوم في شعبان
أمل فوزي

يعد دعاء قبل النوم في شعبان للرزق من أفضل الأدعية التي تجعلك تحوز خيري الدنيا والآخرة، حيث إن الحرص على دعاء قبل النوم في شعبان يعد خير اتباع لسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والذي أوصى وحث على المداومة على أذكار النوم ، والتي ينبغي أن يزيد الحرص عليها من ضمن جملة الطاعات، التي حثنا عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- في شهر شعبان والذي يغفل عنه الناس، رغم فضله الكبير ، وتزيد أهمية دعاء قبل النوم في شعبان للرزق ، لأن الرّزق هو ما يعيش به ومن أجله الإنسان في الدنيا عامة أيا كان شكل الرّزق، فحينئذ يكون دعاء قبل النوم في شعبان للرزق من أعظم أدعية النوم وكذلك أدعية الرّزق وشهر شعبان.

دعاء قبل النوم في شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن شهر شعبان، وهو شهر تشعب الخيرات، وهو شهر يغفل الناس عنه، وكان -صلى الله عليه وسلم- يُكثر فيه من الطاعة والصيام ، منوهة بأنه ينبغي عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك مما يحبه الله ويرضاه، والدعاء من أفضل العبادات.

واستشهدت بما ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، رأيتك تصوم في شعبان صوما لا تصومه في شيء من الشهور إلا في شهر رمضان، فقال : "ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفَعُ فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم" (رواه الإمام أحمد والنسائي).

أدعية قبل النوم في شعبان

وورد من أدعية قبل النوم في شعبان يجلب الرزق في الصباح سريعا ورد فيه ما يعادل 20 دعاء قبل النوم يجلب الرزق، والتي ينبغي الحرص على ترديدها يوميًا قبل النوم في شعبان لجلب الرزق سريعا، ومنها :

• سبحان الله المفرج عن كل مكروب ومديون ومحزون.

• « اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد » .

• «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدين وقهر الأعداء ».

• «اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل ».

• « اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .

• «يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات اقضى حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب» .

• «اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق».

• «اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير» .

• « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يا رب لا تكلني إلى أحد ولا تحوجني إلى أحد، واغنني يا رب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه في ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ ببيدي من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».

• «اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه» .

• «اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير».

• « اللهم أقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك ».

• « اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين » .

• « اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك » .

• «اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير» .

• «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

• «اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر».

• « اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

• «يا كريم اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

• «استغفر الله لي ولوالدي ولأرحامي ولكل من قال لا إله إلا الله رزقه الله من حيث لا يحتسب» .

• « اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك» .

• « اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ. رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك» .

دعاء قبل النوم في شعبان دعاء النوم في شعبان دعاء في شعبان دعاء قبل النوم أدعية قبل النوم في شعبان أدعية النوم في شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

طقس

استعدوا .. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

إمام عاشور

إعلامي : إمام عاشور من اللعيبة القليلة اللي الفلوس فيها مش خسارة

الإعلامي أحمد شوبير

من الآن وحتى بداية رمضان .. "الناظر" مع شوبير 6 أيام في الأسبوع

دوري الكرة النسائية

مسار يهزم بيراميدز.. وتعادل الزمالك وإنبى أبرز نتائج الكرة النسائية

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 يناير 2026… لا تقلل من قدراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 24 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 24 يناير 2026..تخل عن أي أفكار سلبية

برج الجوزاء حظك اليوم السبت
برج الجوزاء حظك اليوم السبت
برج الجوزاء حظك اليوم السبت

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد