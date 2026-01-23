دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

يعد دعاء قبل النوم في شعبان للرزق من أفضل الأدعية التي تجعلك تحوز خيري الدنيا والآخرة، حيث إن الحرص على دعاء قبل النوم في شعبان يعد خير اتباع لسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والذي أوصى وحث على المداومة على أذكار النوم ، والتي ينبغي أن يزيد الحرص عليها من ضمن جملة الطاعات، التي حثنا عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- في شهر شعبان والذي يغفل عنه الناس، رغم فضله الكبير ، وتزيد أهمية دعاء قبل النوم في شعبان للرزق ، لأن الرّزق هو ما يعيش به ومن أجله الإنسان في الدنيا عامة أيا كان شكل الرّزق، فحينئذ يكون دعاء قبل النوم في شعبان للرزق من أعظم أدعية النوم وكذلك أدعية الرّزق وشهر شعبان.

دعاء قبل النوم في شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن شهر شعبان، وهو شهر تشعب الخيرات، وهو شهر يغفل الناس عنه، وكان -صلى الله عليه وسلم- يُكثر فيه من الطاعة والصيام ، منوهة بأنه ينبغي عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك مما يحبه الله ويرضاه، والدعاء من أفضل العبادات.

واستشهدت بما ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، رأيتك تصوم في شعبان صوما لا تصومه في شيء من الشهور إلا في شهر رمضان، فقال : "ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفَعُ فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم" (رواه الإمام أحمد والنسائي).

أدعية قبل النوم في شعبان

وورد من أدعية قبل النوم في شعبان يجلب الرزق في الصباح سريعا ورد فيه ما يعادل 20 دعاء قبل النوم يجلب الرزق، والتي ينبغي الحرص على ترديدها يوميًا قبل النوم في شعبان لجلب الرزق سريعا، ومنها :

• سبحان الله المفرج عن كل مكروب ومديون ومحزون.

• « اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد » .

• «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدين وقهر الأعداء ».

• «اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل ».

• « اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .

• «يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات اقضى حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب» .

• «اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق».

• «اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير» .

• « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يا رب لا تكلني إلى أحد ولا تحوجني إلى أحد، واغنني يا رب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه في ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ ببيدي من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».

• «اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه» .

• «اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير».

• « اللهم أقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك ».

• « اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين » .

• « اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك » .

• «اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير» .

• «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

• «اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر».

• « اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

• «يا كريم اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

• «استغفر الله لي ولوالدي ولأرحامي ولكل من قال لا إله إلا الله رزقه الله من حيث لا يحتسب» .

• « اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك» .

• « اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ. رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك» .