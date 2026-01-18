قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

آخر ليلة في رجب الآن وللفجر.. بـ9 كلمات قبل النوم يسخر الله لك الأرزاق

آخر ليلة في رجب الآن
آخر ليلة في رجب الآن
أمل فوزي

لا شك أن آخر ليلة في رجب تعد غنيمة وفرصة أخيرة لنيل نفحة من نفحات هذا الشهر ، الذي هو من الأشهر الحُرم، وحيث تحين الآن وفي هذه اللحظة على الأخص آخر ليلة في رجب حيث ليلة الثلاثين من شهر رجب، وحيث حان وقت النوم فإن دعاء النوم يعد أسهل وسيلة للفوز بشيء من بركة هذا الشهر المعظم ، فكما أن دعاء النوم من السُنن النبوية الشريفة فإن فضله يتضاعف في آخر ليلة في رجب إلى الحد الذي يجعله بوابة الفرج والرزق الواسع، وهو ما لا تنقطع حاجتنا له طوال الحياة.

آخر ليلة في رجب الآن

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان 1447 هـ، مغرب اليوم الأحد الموافق 29 من رجب و18 يناير 2026م ، ولم يثبت رؤية هلال شهر شعبان الهجري ، وبناء عليه يكون غدًا الإثنين 30 رجب هو المتمم للشهر الهجري ، وبعد غد الثلاثاء الموافق 20 من يناير الجاري هو غرة شهر شعبان 1447 هـ، ومن ثم تكون هذه اللحظة آخر ليلة في رجب والتي تنتهي فجر غد الإثنين، حيث توافق التاسع والعشرين من رجب وهي ليلة الثلاثين من رجب وهو آخر أيامه.

وجدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها تحديد بداية الشهر الهجرية من خلال استطلاع الهلال والرؤية البصرية عن طريق لجانها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ، وقد وافقت الرؤية الحسابات الفلكية ، والتي قد حددت بداية شهر شعبان الهجري بأنها بعد غد الثلاثاء 20 من يناير 2026.

دعاء آخر ليلة في رجب قبل النوم

ورد من دعاء آخر ليلة في رجب قبل النوم ، عدد من الأدعية المأثورة ما يعادل 15 دعاء يجلب الرزق، والتي ينبغي الحرص على ترديدها قبل النوم ، لكن عليكم الدعاء بها وأنتم على ثقة تامة بالله - عز وجل-.

  1. «اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة».
  2. اللهم هون علي كل صعب ويسر علي كل عسير، اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا.
  3. «يا مقيل العثرات، يا قاضى الحاجات اقضي حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب».
  4. «اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب».
  5. «اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير».
  6. «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يا رب لا تكلني إلى أحد ولا تحوجني إلى أحد، واغنى يا رب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه في ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدي من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».
  7. «اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه».
  8. «اللهم اقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك ، اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين».
  9. «اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك ».
  10. «اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدين وقهر الأعداء سبحان الله المفرج عن كل مكروب ومديون ومحزون».
  11. «اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير».
  12. «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».
  13. «اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر».
  14. «يا كريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».
  15. «أستغفر الله لي ولوالدي ولأرحامي ولكل من قال لا إله إلا الله رزقه الله من حيث لا يحتسب».
آخر ليلة في رجب الآن آخر ليلة في رجب دعاء آخر ليلة في رجب أدعية آخر ليلة في رجب دعاء آخر ليلة في رجب قبل النوم

المزيد

