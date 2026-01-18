آخر ليلة في رجب الآن وللفجر.. بـ9 كلمات قبل النوم يسخر الله لك الأرزاق

لا شك أن آخر ليلة في رجب تعد غنيمة وفرصة أخيرة لنيل نفحة من نفحات هذا الشهر ، الذي هو من الأشهر الحُرم، وحيث تحين الآن وفي هذه اللحظة على الأخص آخر ليلة في رجب حيث ليلة الثلاثين من شهر رجب، وحيث حان وقت النوم فإن دعاء النوم يعد أسهل وسيلة للفوز بشيء من بركة هذا الشهر المعظم ، فكما أن دعاء النوم من السُنن النبوية الشريفة فإن فضله يتضاعف في آخر ليلة في رجب إلى الحد الذي يجعله بوابة الفرج والرزق الواسع، وهو ما لا تنقطع حاجتنا له طوال الحياة.

آخر ليلة في رجب الآن

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان 1447 هـ، مغرب اليوم الأحد الموافق 29 من رجب و18 يناير 2026م ، ولم يثبت رؤية هلال شهر شعبان الهجري ، وبناء عليه يكون غدًا الإثنين 30 رجب هو المتمم للشهر الهجري ، وبعد غد الثلاثاء الموافق 20 من يناير الجاري هو غرة شهر شعبان 1447 هـ، ومن ثم تكون هذه اللحظة آخر ليلة في رجب والتي تنتهي فجر غد الإثنين، حيث توافق التاسع والعشرين من رجب وهي ليلة الثلاثين من رجب وهو آخر أيامه.

وجدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها تحديد بداية الشهر الهجرية من خلال استطلاع الهلال والرؤية البصرية عن طريق لجانها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ، وقد وافقت الرؤية الحسابات الفلكية ، والتي قد حددت بداية شهر شعبان الهجري بأنها بعد غد الثلاثاء 20 من يناير 2026.

دعاء آخر ليلة في رجب قبل النوم

ورد من دعاء آخر ليلة في رجب قبل النوم ، عدد من الأدعية المأثورة ما يعادل 15 دعاء يجلب الرزق، والتي ينبغي الحرص على ترديدها قبل النوم ، لكن عليكم الدعاء بها وأنتم على ثقة تامة بالله - عز وجل-.