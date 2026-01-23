قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يوضح تفاصيل قبول أذون خزانة بـ116,4 مليار جنيه
دوري أبطال أفريقيا| بيراميدز يختتم تدريباته في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان
خسائر كبيرة.. سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس
إنتر ميلان يقسو على بيزا بسداسية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
سعر عيار 14 اليوم 24-1-2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
قصة فيديو يهز الرأي العام | ابن يعتدي على والده داخل منزله.. صراع على الميراث يشعل مأساة أسرية
صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية
وفر وقتك .. خطوات حجز موعد مسبق بالشهر العقاري في 2026
ترامب: كندا تعارض بناء القبة الذهبية الدفاعية فوق جرينلاند رغم أنها ستحميها
هامبورج يتعادل سلبيا مع سانت باولي في الدوري الألماني
دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

زيادة الإقبال على شراء الهواتف القديمة لاستخراج الذهب منها.. ما القصة؟

الهواتف القديمة
الهواتف القديمة
أحمد أيمن

تشهد مصر مؤخرا تنافسا كبيرا على شراء الهواتف المحمولة القديمة والتالفة، خاصة تلك المصنعة بين عامي 2010 و2022، وذلك بهدف استخراج الذهب الموجود بداخلها. 

الذهب يُستخدم بنسب صغيرة في تصنيع اللوحة الأم داخل الهواتف الذكية لأنه موصل ممتاز للكهرباء ويقلل من الصدأ، ويساهم في استقرار الشبكات ونقل الإشارات بين الأجزاء المختلفة داخل الجهاز، لذا أصبح البعض يعتبر هذه الأجهزة “منجماً” لاستخراجه من مكوناتها.

استخراج الذهب من الهواتف

وفقا لما كشفه بعض التجار، فإن الأجهزة القديمة التي تحتوي على نسبة أعلى من المعدن الثمين باتت مطلوبة بشكل كبير، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع. 

في السنوات الماضية، لم تكن الهواتف التالفة تُباع إلا بأسعار رمزية، لكن حالياً تُباع قطع “البوردة” (اللوحة الأم) بسعر يصل أحياناً إلى ما بين 300 و700 جنيه للكيلو، بينما يمكن أن تتجاوز أسعارها حتى 1000 جنيه مع زيادة الطلب الكبير. 

وتحظى الشاشات المكسورة التي تحتوي أيضاً على معادن مثل النحاس والذهب بطلب جيد، لكنها تُباع بأسعار أقل نسبياً.

تجارة استخلاص الذهب من الهواتف ليست بظاهرة جديدة، فقد كانت تتم سابقاً من أجهزة الكمبيوتر، لكن دخولها عالم الهواتف المحمولة بدأ يزداد في السنوات الأخيرة. 

ومع ارتفاع سعر الذهب عالمياً إلى مستويات قياسية، ازداد الدافع لدى البعض للاستثمار في شراء الأجهزة التالفة واستخراج ما يمكن من المعدن الثمين.

طريقة استخراج الذهب من الهواتف

استخراج الذهب من الهواتف يتطلب طرق معالجة كيميائية خاصة، حيث تُستخدم أحماض معينة في المحاليل لإذابة المعدن وفصله عن المواد الأخرى، ثم يُعاد جمعه باستخدام مواد كيميائية أخرى أو طرق تختلف من منشأة لأخرى، وبعض الطرق أقل تكلفة من غيرها.

هذه العمليات تحتاج إلى استعدادات وتجهيزات معينة، ولا يمكن تنفيذها بسهولة في المنازل أو في ورش بسيطة.

وفي هذا السياق، طور فريق من الباحثين الصينيين تقنية مبتكرة يمكنها استخلاص الذهب والمعادن الثمينة من الأجهزة الإلكترونية القديمة في أقل من 20 دقيقة، وبكفاءة عالية وبتكلفة منخفضة مقارنة بالطرق التقليدية، ما قد يحدث تأثيرًا كبيرًا على صناعة إعادة التدوير عالميًا.

تعتمد التقنية الجديدة، التي طوّرها باحثون من معهد قوانغتشو لتحويل الطاقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة جنوب الصين للتكنولوجيا على مزيج من المواد الكيميائية البسيطة والمحلول المائي، دون الحاجة إلى استخدام مواد سامة أو محفزات خارجية معقدة.

وتعمل هذه الطريقة عند درجة حرارة الغرفة، ما يجعلها أكثر أمانًا وكفاءة مقارنة بالأساليب التقليدية التي تتطلب حرارة عالية ومواد كيميائية ضارة.

هل يؤثر ذلك على أسعار الذهب؟

على الرغم من هذا الاهتمام الكبير، فإن كمية الذهب الموجودة في الهواتف المحمولة القديمة صغيرة ولا تؤثر بشكل ملموس على سوق الذهب أو سوق الهواتف، فالذهب الناتج من هذه العمليات يُعتبر “كسر ذهب” بحت، ويُباع عادة إلى محلات صاغة محددة تقبل به لإعادة استخدامه مع معادن أخرى، بدلاً من أن يدخل السوق كمنتج نهائي عالي النقاء.

من جهة أخرى، يذكر بعض التجار أن هذه التجارة لم تكن منتشرة بهذا الشكل من قبل، وأن التسويق والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في زيادة الإقبال عليها.

الذهب استخراج الذهب من الهواتف الهواتف القديمة طريقة استخراج الذهب من الهواتف القديمة أسعار الهواتف القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

طقس

استعدوا .. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

ندوة توعوية للأطفال

دار الإفتاء ووزارة الثقافة تنظمان خامس فعاليات التعاون المشترك بندوة توعوية للأطفال

جناح الأزهر

غدا.. مجلس حكماء المسلمين ينظم ندوة عن كتاب "في محراب الطيب"

ندوة بعنوان دور الفتوى في دعم القضية الفلسطينية

بمعرض الكتاب.. دار الإفتاء تعقد ندوة بعنوان دور الفتوى في دعم القضية الفلسطينية

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 يناير 2026… لا تقلل من قدراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 24 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 24 يناير 2026..تخل عن أي أفكار سلبية

برج الجوزاء حظك اليوم السبت
برج الجوزاء حظك اليوم السبت
برج الجوزاء حظك اليوم السبت

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد