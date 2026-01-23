زيادة الإقبال على شراء الهواتف القديمة لاستخراج الذهب منها.. ما القصة؟

تشهد مصر مؤخرا تنافسا كبيرا على شراء الهواتف المحمولة القديمة والتالفة، خاصة تلك المصنعة بين عامي 2010 و2022، وذلك بهدف استخراج الذهب الموجود بداخلها.

الذهب يُستخدم بنسب صغيرة في تصنيع اللوحة الأم داخل الهواتف الذكية لأنه موصل ممتاز للكهرباء ويقلل من الصدأ، ويساهم في استقرار الشبكات ونقل الإشارات بين الأجزاء المختلفة داخل الجهاز، لذا أصبح البعض يعتبر هذه الأجهزة “منجماً” لاستخراجه من مكوناتها.

استخراج الذهب من الهواتف

وفقا لما كشفه بعض التجار، فإن الأجهزة القديمة التي تحتوي على نسبة أعلى من المعدن الثمين باتت مطلوبة بشكل كبير، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع.

في السنوات الماضية، لم تكن الهواتف التالفة تُباع إلا بأسعار رمزية، لكن حالياً تُباع قطع “البوردة” (اللوحة الأم) بسعر يصل أحياناً إلى ما بين 300 و700 جنيه للكيلو، بينما يمكن أن تتجاوز أسعارها حتى 1000 جنيه مع زيادة الطلب الكبير.

وتحظى الشاشات المكسورة التي تحتوي أيضاً على معادن مثل النحاس والذهب بطلب جيد، لكنها تُباع بأسعار أقل نسبياً.

تجارة استخلاص الذهب من الهواتف ليست بظاهرة جديدة، فقد كانت تتم سابقاً من أجهزة الكمبيوتر، لكن دخولها عالم الهواتف المحمولة بدأ يزداد في السنوات الأخيرة.

ومع ارتفاع سعر الذهب عالمياً إلى مستويات قياسية، ازداد الدافع لدى البعض للاستثمار في شراء الأجهزة التالفة واستخراج ما يمكن من المعدن الثمين.

طريقة استخراج الذهب من الهواتف

استخراج الذهب من الهواتف يتطلب طرق معالجة كيميائية خاصة، حيث تُستخدم أحماض معينة في المحاليل لإذابة المعدن وفصله عن المواد الأخرى، ثم يُعاد جمعه باستخدام مواد كيميائية أخرى أو طرق تختلف من منشأة لأخرى، وبعض الطرق أقل تكلفة من غيرها.

هذه العمليات تحتاج إلى استعدادات وتجهيزات معينة، ولا يمكن تنفيذها بسهولة في المنازل أو في ورش بسيطة.

وفي هذا السياق، طور فريق من الباحثين الصينيين تقنية مبتكرة يمكنها استخلاص الذهب والمعادن الثمينة من الأجهزة الإلكترونية القديمة في أقل من 20 دقيقة، وبكفاءة عالية وبتكلفة منخفضة مقارنة بالطرق التقليدية، ما قد يحدث تأثيرًا كبيرًا على صناعة إعادة التدوير عالميًا.

تعتمد التقنية الجديدة، التي طوّرها باحثون من معهد قوانغتشو لتحويل الطاقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة جنوب الصين للتكنولوجيا على مزيج من المواد الكيميائية البسيطة والمحلول المائي، دون الحاجة إلى استخدام مواد سامة أو محفزات خارجية معقدة.

وتعمل هذه الطريقة عند درجة حرارة الغرفة، ما يجعلها أكثر أمانًا وكفاءة مقارنة بالأساليب التقليدية التي تتطلب حرارة عالية ومواد كيميائية ضارة.

هل يؤثر ذلك على أسعار الذهب؟

على الرغم من هذا الاهتمام الكبير، فإن كمية الذهب الموجودة في الهواتف المحمولة القديمة صغيرة ولا تؤثر بشكل ملموس على سوق الذهب أو سوق الهواتف، فالذهب الناتج من هذه العمليات يُعتبر “كسر ذهب” بحت، ويُباع عادة إلى محلات صاغة محددة تقبل به لإعادة استخدامه مع معادن أخرى، بدلاً من أن يدخل السوق كمنتج نهائي عالي النقاء.

من جهة أخرى، يذكر بعض التجار أن هذه التجارة لم تكن منتشرة بهذا الشكل من قبل، وأن التسويق والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في زيادة الإقبال عليها.