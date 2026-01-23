الذهب يكسر التوقعات .. صعود جديد مساء اليوم 23-1-2026

جدد سعر الذهب صعوده في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 23-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب مستمر في الصعود

وارتفع سعر جرام الذهب مساء اليوم مقدارًا جديدًا وصل بمعدل 50 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

وزاد سعر جرام الذهب في يومين بأكثر من 100 جنيه على الأقل بمختلف المشغولات الذهبية.

صعود أسبوعي

مع استمرار ارتفاع سعر جرام الذهب حيث بلغ إلى ما يقارب 300 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله متوسط سعر الذهب قبل قليل نحو 6620 جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7565 جنيه للبيع و 7600 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6620 جنيه للبيع و 6650 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو5674 جنيه للبيع و 5700 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4413 جنيه للبيع و 4433 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 52.96 ألف جنيه للبيع و 53.2 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4975 دولار للبيع و 4976 دولار للشراء.