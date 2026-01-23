جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

واصلت أسعار الذهب في مصر تحركاتها القوية، حيث سجل سعر الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 يناير 2026، في مشهد يعكس حالة من الزخم غير المسبوق في سوق المعدن النفيس، وسط قفزات متتالية محليًا وعالميًا.



قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب اليوم

وبحسب آخر تحديثات سوق الصاغة، فإن سعر الذهب اليوم يشهد موجة صعود قوية، إذ قفز الذهب بشكل غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة، وسجل عيار 21 زيادة تقترب من 600 جنيه كاملة خلال أسبوع واحد فقط، ما يعكس حالة الترقب والقلق المسيطرة على الأسواق، ودفع شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

سعر الذهب اليوم 23 يناير

وجاءت أسعار الذهب في مصر، حتى لحظة كتابة هذا التقرير، على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 7542 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 6600 جنيه

سعر الذهب عيار 18: 5657 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 52800 جنيه

ويؤكد هذا الارتفاع أن سعر الذهب اليوم يواصل تسجيل مستويات تاريخية جديدة، مدعومًا بعدة عوامل داخلية وخارجية.



تراجع محدود ثم صعود جديد

وشهدت أسعار الذهب تقليصًا لخسائرها محليًا وعالميًا خلال تعاملات أمس الخميس، بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية داعمة للأسواق، ما أعاد الثقة للمستثمرين ودفعهم مجددًا نحو الذهب.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن في اجتماعه الأخير خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% لتستقر عند مستوى 4%، وهو ما انعكس مباشرة على تحركات الذهب، باعتباره أحد أبرز المستفيدين من سياسة التيسير النقدي.

توقعات بارتفاعات تاريخية في 2026

وتشير توقعات عدد من المؤسسات المالية العالمية إلى أن أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الصعود خلال العام الجديد، حيث يُتوقع أن يصل سعر الأوقية عالميًا إلى 6000 دولار خلال عام 2026، مدفوعًا باستمرار التوترات الجيوسياسية، وتصاعد الحرب التجارية، إلى جانب استمرار خفض أسعار الفائدة عالميًا.

الذهب عالميًا يسجل أعلى مستوياته

وعلى الصعيد العالمي، سجل الذهب اليوم قفزة قوية ليصل إلى أعلى مستوياته التاريخية، حيث تخطى سعر الأونصة حاجز 4900 دولار، في مؤشر واضح على تنامي الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وعدم استقرار الأسواق المالية.

هاني ميلاد: الشراء الذكي يحمي المدخرات

وفي هذا السياق، أكد هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الذهب اليوم يعكس حالة من التوتر الاقتصادي العالمي، محذرًا من الانسياق وراء المتابعة اللحظية للأسعار بغرض البيع السريع.

وأوضح ميلاد أن هذا السلوك يحول الادخار في الذهب إلى مصدر قلق وضغط نفسي مستمر، ويفقد الذهب دوره الأساسي كأداة آمنة لحفظ القيمة.



الذهب ليس بورصة للمضاربة

وخلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة المحور، شدد ميلاد على أن التعامل مع الذهب بعقلية البورصة، من خلال الشراء والبيع السريع بناءً على تحركات يومية أو حتى ساعية، يؤدي إلى نتائج عكسية، ويعرض المستثمرين لخسائر نفسية ومادية عند حدوث أي تصحيح سعري مفاجئ.

الصبر مفتاح الربح في الذهب

وأكد عضو شعبة الذهب أن الذهب، حتى في حال تعرضه لتراجعات مؤقتة، يعاود الارتفاع على المدى الطويل، وهو ما يثبت أن سعر الذهب اليوم قد يتغير، لكن الاتجاه العام يظل صاعدًا بمرور الوقت.

وأضاف أن عنصر الزمن هو العامل الحاسم في تحقيق المكاسب، وأن الصبر هو الضمان الحقيقي للحفاظ على قيمة المدخرات وتعظيم العوائد.

الذهب ملاذ آمن في أوقات الأزمات

وشدد ميلاد على أن الذهب يظل أداة فعالة لحفظ المدخرات وتوفير الطمأنينة لأصحابها، بعيدًا عن القلق الناتج عن التقلبات اللحظية في الأسعار، موضحًا أن مفهوم الملاذ الآمن يرتبط بالذهب باعتباره وسيلة لحماية الثروة من تآكل قيمة العملات أو المخاطر الاقتصادية المفاجئة.

ودعا المواطنين إلى التعامل مع الذهب باعتباره وسيلة أمان مالي طويلة الأجل، وليس أداة للمضاربة السريعة، مؤكدًا أن الالتزام بعقلية الاحتفاظ والاستقرار يحقق أفضل استفادة من الذهب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.