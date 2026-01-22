قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 22-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في المملكة العربية السعودية مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 22-1-2026 داخل محلات الصاغة المختلفة والمنتشرة على مستوى المملكة.

الذهب يرتفع في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب زيادة قيمتها 32 ريال سعودي في المتوسط داخل محلات الصاغة السعودية.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الجرام

بلغ متوسط سعر جرام الذهب نحو  517 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 591.75 ريال سعودي.

بلغ سعر عيار 22 نحو 542.5 ريال سعودي.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو517.75 ريال سعودي.

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 443.75 ريال سعودي.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 345.25 ريال سعودي.

وبلغ سعر عيار 12 الأقل فئة نحو 296 ريال سعودي.

وسجل سعر أونصة الذهب نحو 18.405 ألف ريال سعودي.

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو  4142 ريال سعودي.

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4908 دولار للبيع.

