سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 22-1-2026

ارتفع سعر الذهب في المملكة العربية السعودية مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 22-1-2026 داخل محلات الصاغة المختلفة والمنتشرة على مستوى المملكة.
الذهب يرتفع في السعودية
وسجل سعر جرام الذهب زيادة قيمتها 32 ريال سعودي في المتوسط داخل محلات الصاغة السعودية.
آخر تحديث لسعر الجرام
بلغ متوسط سعر جرام الذهب نحو 517 ريال سعودي.
سعر عيار 24
وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 591.75 ريال سعودي.
بلغ سعر عيار 22 نحو 542.5 ريال سعودي.
وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو517.75 ريال سعودي.
ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 443.75 ريال سعودي.
وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 345.25 ريال سعودي.
وبلغ سعر عيار 12 الأقل فئة نحو 296 ريال سعودي.
وسجل سعر أونصة الذهب نحو 18.405 ألف ريال سعودي.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 4142 ريال سعودي.
وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4908 دولار للبيع.