الذهب يحطم الأرقام.. وشعبة الذهب تكشف عن مفاجآت الأيام المقبلة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 يناير 2026 حالة من الاستقرار في أسواق الصاغة بعد الارتفاع الذي سجله سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 70 جنيهًا في اليوم السابق.

ومع بداية تعاملات اليوم، لم تسجل أسعار الذهب في الأسواق المحلية أي تغيرات جديدة، إلا أن الذهب شهد ارتفاعًا كبيرًا على المستوى العالمي، حيث سجل أعلى مستوياته ليقفز إلى ما فوق 4900 دولار للأونصة.

نستعرض في هذا التقرير تفاصيل أسعار الذهب محليًا وعالميًا مع تحديثات شعبة الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24: وصل إلى نحو 7428 جنيهًا، ومع إضافة قيمة المصنعية التي تتراوح بين 100 و150 جنيهًا، قد يختلف السعر النهائي بحسب تاجر الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21: سجل 6500 جنيه، ولحساب قيمة المصنعية يتم إضافة قيمة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: استقر عند 5571 جنيهًا، مع إضافة قيمة المصنعية ذات النطاق المتغير حسب تاجر الذهب.

سعر الجنيه الذهب: ظل ثابتًا عند 52000 جنيه.

الذهب عالميًا: ارتفاع قياسي

على الصعيد العالمي، سجل الذهب اليوم قفزة كبيرة ليصل إلى أعلى مستوياته التاريخية. حيث تخطى سعر الأونصة 4900 دولار، مما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

هاني ميلاد: المستهلك الذكي يشتري الذهب حفاظًا على قيمة أمواله

وحذّر هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، من الانسياق وراء متابعة أسعار الذهب بشكل لحظي بهدف البيع السريع، مؤكدًا أن هذا السلوك يحوّل عملية الادخار إلى حالة من القلق المستمر والتوتر النفسي.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة المحور، أشار ميلاد إلى أن التعامل مع الذهب بعقلية البورصة، من خلال الشراء والبيع السريع بناءً على تحركات يومية أو حتى ساعية، يؤدي إلى فقدان الذهب لوظيفته الأساسية كملاذ آمن للمستثمرين.

كما أوضح أن المستثمرين الذين يتبعون هذا النهج يتعرضون لضغوط نفسية شديدة في حال حدوث انخفاضات مفاجئة في الأسعار.

الصبر هو مفتاح النجاح في الاستثمار بالذهب

وأكد ميلاد أن الذهب، حتى في حال تعرضه لانخفاضات مؤقتة، يعود إلى الصعود على المدى الطويل. وهذا ما يجعل الذهب يحتفظ بمكانته كأداة استثمارية آمنة، ويمنح حائزيه شعورًا بالأمان والاستقرار.

وأوضح أن الزمن عنصر أساسي في تحقيق المكاسب من الذهب، فالصبر هو ما يضمن الحفاظ على قيمة المدخرات وتعظيم العوائد.

الذهب كملاذ آمن

وشدد ميلاد على أن الذهب يُعتبر أداة لحفظ المدخرات وتوفير الطمأنينة لأصحابها، بعيدًا عن القلق الناجم عن التقلبات اللحظية للأسعار. وأضاف أن مفهوم "الملاذ الآمن" يرتبط بالذهب كأداة تُمكّن المستثمرين من الحفاظ على ثرواتهم بعيدًا عن المخاطر التي قد تواجهها العملات المحلية أو الأصول الأخرى.

ودعا ميلاد المواطنين إلى التعامل مع الذهب باعتباره وسيلة أمان مالي، وليس وسيلة للقلق والتوتر. وأكد أن التزام المستثمرين بعقلية الاستقرار والاحتفاظ بالذهب لفترات طويلة سيمكنهم من الاستفادة بشكل أفضل من هذه الأداة الاستثمارية.