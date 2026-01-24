قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

محمود نوفل

أفادت تقارير بأن شركات الطيران الأمريكية ألغت أكثر من 2500 رحلة جوية يوم السبت.

ووفق التقارير ذاتها ؛ فقد تم الإعلان عن ما يقرب من 4500 عملية إلغاء للرحلات الجوية خلال الفترة من الجمعة إلى الأحد.

ومنذ قليل ؛ أفاد البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب بأكملها تراقب عن كثب العاصفة الثلجية وحالة الطقس المتوقعة وتتبع نهجا حكوميا شاملا للاستجابة بالشكل المناسب.

وقال البيت الأبيض في بيان له : يتم إطلاع الرئيس على آخر المستجدات على مدار اليوم وهو على اتصال وثيق بالمسؤولين.

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثي هوتشول، حالة الطوارئ يوم الجمعة مع اقتراب عاصفة ثلجية عاتية من المنطقة.

عاصفة ثلجية في نيويورك
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية تراكم الثلوج في نيويورك، بما في ذلك مدينة نيويورك ولونغ آيلاند، ليصل سمكها إلى ما بين 8 و14 بوصة. وقالت هوتشول إن بعض مناطق الولاية قد تشهد تساقط ثلوج يصل سمكها إلى ما بين 12 و18 بوصة.

وقالت هوتشول خلال مؤتمر صحفي صباح الجمعة: "هذا مزيج خطير من الثلوج الكثيفة ودرجات الحرارة المنخفضة للغاية".

وحذرت من أن درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر لتصل إلى -20 درجة مئوية في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك -10 درجات مئوية في مدينة نيويورك ولونغ آيلاند.

وأُلغي التصويت المبكر للانتخابات الخاصة في مدينة نيويورك يوم الأحد، مع احتمال إلغائه يوم الاثنين أيضاً وأوضحت الحاكمة أن مجلس الانتخابات سيمدد ساعات التصويت لتعويض الوقت الضائع.


وسمحت هوتشول لجميع موظفي الولاية بالعمل عن بُعد يوم الاثنين، وشجعت جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص على فعل الشيء نفسه للمساعدة في تقليل ازدحام الطرق.

وتستعد هيئة النقل الحضري لضمان استمرار عمل القطارات والحافلات، نصحت الحاكمة سكان نيويورك بمتابعة آخر التحديثات قبل الخروج.

وذكّرت السكان بضرورة تخزين المواد الغذائية ومستلزمات الطقس الدافئ، وتعبئة خزانات الوقود والأدوية، وفحص أجهزة كشف الدخان وأول أكسيد الكربون.

وبدأت وزارة النقل الأمريكية بالفعل بمعالجة الطرق في جميع أنحاء الولاية، وفرق الصيانة على أهبة الاستعداد للمساعدة في حال انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت هوتشول: "أنا أستعد لأسوأ السيناريوهات هنا في نيويورك، مضية "ابقوا دافئين، ابقوا آمنين، ولكن دعونا نكون دائماً ممتنين لأولئك الذين يعرضون أنفسهم حرفياً لدرجات الحرارة القصوى للحفاظ على سلامتنا جميعاً."

