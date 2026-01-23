قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
"الزراعة" تتفقد البرامج البحثية وحقول التقاوي بالبحيرة لمتابعة حالة المحاصيل الشتوية
شهر شعبان ترفع فيه الأعمال .. عطية لاشين ينصح بهذا الأمر قبل البدء في برنامج الطاعة
سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز
هند عاكف لـ صدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا
رسومات في حي يهودي متشدد.. اتهام مراهقين بمعاداة السامية في نيويورك
طريقة استخراج شهادة مخالفات السيارة من الإنترنت
تحضيرات رمضان بدون تكاليف.. خطوات ذكية لاستقبال الشهر الكريم
دعاء أول جمعة في شعبان.. 6 كلمات تقضي حاجتك وتفرج همك
رؤية منخفضة وأتربة عالقة.. تحذيرات عاجلة من خبراء الأرصاد الجوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أمن إقليمي: قمة شرم الشيخ تتويج لجهود الوساطة وتحمل واشنطن مسؤولية تنفيذ الاتفاق

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين
هاني حسين

قال الدكتور أحمد الشحات، استشاري الأمن الإقليمي، إن قمة شرم الشيخ مثلت تتويجًا لسلسلة طويلة من الجهود التي بذلتها دول الوساطة والدول الضامنة، إلى جانب تحركات إقليمية ودولية استندت إلى تحرك إسلامي متعدد الأبعاد، استهدف تثبيت مسار الاتفاق ومنع انهياره في مراحله المختلفة.

وأوضح الشحات، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن توجيه الدعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في هذه المرحلة من التحركات، منح واشنطن مسؤولية كاملة ومباشرة عن تنفيذ الاتفاق والاستمرار في مراحله اللاحقة، باعتبارها الطرف الوحيد القادر على منع أي انحراف عن مساره المتفق عليه.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية، تسعى إلى توظيف هذا الدور الأمريكي وتعزيزه بشكل مكثف، من خلال التواصل مع مختلف الدوائر المؤثرة داخل الولايات المتحدة وصولًا إلى الرئيس الأمريكي نفسه، بهدف ضمان التزام واشنطن بمسؤولياتها أمام المجتمع الدولي، والحفاظ على الاتفاق باعتباره إطارًا ملزمًا لجميع الأطراف.

وأكد الشحات أن هناك حرصًا واضحًا من دول الوساطة وفقًا للتفاهمات المعلنة، على تنفيذ الخطة بكامل بنودها، لافتًا إلى أن أطراف الصراع وافقوا بشكل مباشر على هذه الخطة، بما يجعل أي خروج عنها خرقًا صريحًا للاتفاق.

وفي المقابل، حذر استشاري الأمن الإقليمي من محاولات إسرائيلية متكررة لافتعال ذرائع جديدة بين الحين والآخر، بهدف الانحراف عن المسار المتفق عليه وفرض أفكار احتلالية ووقائع ميدانية جديدة، مشددًا على أن الدولة المصرية تتعامل مع هذه التحركات في إطار منضبط ووفق أولويات واضحة.

مصر فلسطين اخبار التوك شو غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026

سعر الذهب

آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات مفاجئة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مصلحة المواطن والعامل.. إشادة عمالية بمشاركة مصر بدافوس

البابا تواضروس

البابا تواضروس يتلقى اتصالات من كبار المسؤولين للاطمئنان على صحته

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 بفعاليات ثقافية وتطوعية ومنتجات يدوية

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد