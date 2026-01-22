فلسطين: انطلاق فوري مطلوب لإعمار غزة وتخفيف معاناة أكثر من مليوني مواطن

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج إعادة إعمار قطاع غزة، مشددًا على أن جميع الأطراف أعلنت دعمها الكامل للجنة الوطنية لإدارة القطاع، معربًا عن أمله في أن تبدأ اللجنة عملها الميداني بشكل عاجل لتتمكن من القيام بدورها في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

شبكة المنظمات الأهلية

أوضح الشوا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد بشتو على قناة «القاهرة الإخبارية» أن شبكة المنظمات الأهلية على أتم الاستعداد لتسخير كافة إمكانياتها لتنفيذ التوجهات الوطنية المشتركة، والعمل على إطلاق برامج عاجلة تعالج الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة.

التزام الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تشكيل اللجنة بقدر ما يرتبط بمدى التزام الاحتلال الإسرائيلي باستحقاقات المرحلة الثانية، وعلى رأسها فتح المعابر بشكل كامل، والسماح بدخول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة لدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وبدء إعادة تأهيل مقومات الحياة وإزالة آثار الدمار.

جهود الإعمار

وأضاف الشوا أن نجاح جهود الإعمار مرهون أيضًا بمدى استعداد مجتمع المانحين لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة.