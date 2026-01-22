قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يطلق «مجلس السلام العالمي».. خطوة لسلام جديد أم إعادة تشكيل النظام الدولي؟
جنايات مُستأنف دمنهور تقضي بـ «الإعدام شنقاً» لـ «توربيني البحيرة» المتهم بهتك عرض صغار كفر الدوار
وزير الخارجية يشارك في ندوة تثقيفية بالقوات الجوية
وزير الصحة: مصر انتقلت من نموذج الرعاية التقليدي إلى نهج استباقي استثماري
كل سنة وانت حبي الأول.. ابنة أحمد راتب تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة
وزير الرياضة: نشكر المغرب على حسن التنظيم وكرم الضيافة بأمم إفريقيا
حفلان لـ جوزيف عطية احتفالا بعيد الحب في الأردن وأبوظبي
عصام خليل يطالب باستثناء المغتربين من ضريبة المحمول: لا تعاقبوا من يدعمون الوطن
أبراج وأموال وقطيعة أسرية.. تفاصيل أزمة طبيب مصري مع 8 أبناء من 3 زوجات
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فلسطين: انطلاق فوري مطلوب لإعمار غزة وتخفيف معاناة أكثر من مليوني مواطن

محمد البدوي

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج إعادة إعمار قطاع غزة، مشددًا على أن جميع الأطراف أعلنت دعمها الكامل للجنة الوطنية لإدارة القطاع، معربًا عن أمله في أن تبدأ اللجنة عملها الميداني بشكل عاجل لتتمكن من القيام بدورها في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

شبكة المنظمات الأهلية 

أوضح الشوا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد بشتو على قناة «القاهرة الإخبارية» أن شبكة المنظمات الأهلية على أتم الاستعداد لتسخير كافة إمكانياتها لتنفيذ التوجهات الوطنية المشتركة، والعمل على إطلاق برامج عاجلة تعالج الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة.

التزام الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تشكيل اللجنة بقدر ما يرتبط بمدى التزام الاحتلال الإسرائيلي باستحقاقات المرحلة الثانية، وعلى رأسها فتح المعابر بشكل كامل، والسماح بدخول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة لدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وبدء إعادة تأهيل مقومات الحياة وإزالة آثار الدمار.

جهود الإعمار

وأضاف الشوا أن نجاح جهود الإعمار مرهون أيضًا بمدى استعداد مجتمع المانحين لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة.

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

