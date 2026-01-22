غزة .. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 71,562 شهيدا و171,379 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية - غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 71,562 شهيدا و171,379 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

كما أشار الإسعاف والطوارئ بغزة إلى وفاة رضيع بسبب موجة البرد القارس في منطقة البريج وسط قطاع غزة

وفي وقت لاحق استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية شهيد و7 إصابات بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية .

وذكرت الصحة الفلسطينية في بيان لها: وفاة الطفلة شذى ابو جراد رضيعة (6 شهور) نتيجة البرد الشديد مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 9 وفيات.

وأضافت : ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر): بلغ إجمالي عدد الشهداء: 466 وإجمالي عدد الإصابات: 1,294 وإجمالي حالات الانتشال: 713.

فيما إرتفعت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 لـ 71,551 شهيد و 171,372 مصاب.