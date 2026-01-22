مجلس السلام الدولي يبدأ عمله فورًا.. وفتح معابر غزة الأسبوع المقبل

قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دافوس، إن العمل بمجلس السلام الدولي بدأ فور الإعلان الرسمي وتوقيع الاتفاق، حيث ستتحرك المنظمات واللجان المنبثقة عن هذا المجلس مباشرة، مشيرًا إلى أن هذه التحركات بدأت بالفعل على الأرض،

أوضح أن الإعلان عن فتح معبر رفح ومعابر غزة سيتم خلال الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنه علي شعث، رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية وهو ما يعكس جدية المجلس في مباشرة مهامه دون تأخير.

وأضاف المنيري، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا المجلس لن يقتصر دوره على ما يجري في قطاع غزة فقط، بل سيكون إطارًا دوليًا أوسع لمناقشة الأزمات العالمية، بما يشبه مجلسًا مصغرًا للأمم المتحدة أو أداة أكثر فاعلية منها، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تقود هذا التوجه، في ظل غياب قائد أو دولة خلال السنوات الأخيرة قادرة على تحريك الملفات الراكدة، وعلى رأسها الحروب الممتدة، ومنها الحرب في غزة التي لا تزال آثارها مستمرة حتى الآن.

وأشار إلى أن جدول أعمال المجلس سيتوسع ليشمل أزمات أخرى، من بينها الوضع في لبنان والسودان، ضمن نقاشات سريعة تهدف إلى إيجاد حلول عملية، لافتا إلى التحركات الدبلوماسية المتزامنة، سواء لقاءات الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أو الاتصالات المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يعكس طبيعة المجلس كمنصة دولية شاملة.

وأكد المنيري أن الدور المصري يُعد محوريًا داخل هذا المجلس، نظرًا لقدرة مصر على الوساطة الحازمة والفعالة، ودورها الأساسي في دعم الاستقرار الإقليمي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد توترات متصاعدة وتُعد من أكثر مناطق العالم سخونة.