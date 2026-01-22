قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقارير عبرية: معبر رفح من الجانب الإسرائيلي لن يفتح قبل إعادة آخر جثة من غزة

جنود الاحتلال في غزة
جنود الاحتلال في غزة
القسم الخارجي

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن فتح معبر رفح مع قطاع غزة لم يحصل بعد، وأن الأمر مرتبط بقرار المستوى السياسي. ونقلت قناة 15 العبرية عن مصدر أمني قوله إنه لا توجد أوامر حتى الآن بشأن فتح المعبر، وأن الموضوع ما يزال بحاجة إلى موافقة سياسية عليا قبل اتخاذ أي خطوة.

معضلة آخر جثة

وفي سياق متصل، ذكرت قناة 12 الإسرائيلية أن المعبر لن يتم فتحه قبل إعادة آخر جثة من غزة، في إشارة إلى أن القضايا الإنسانية العالقة تعتبر أحد الشروط الأساسية لبدء أي حركة عبر المعبر. وقد أثارت هذه التصريحات حالة من القلق بين سكان القطاع الذين يترقبون فتح المعبر، سواء لتسهيل حركة الأشخاص أو وصول الإمدادات الإنسانية الأساسية.

ويعد معبر رفح الرابط البري الرئيس بين غزة ومصر، ويشكل شريانًا حيويًا للسكان، خاصة في ظل استمرار القيود على حركة البضائع والركاب. ومن المتوقع أن يكون قرار فتح المعبر من جانب الاحتلال الإسرائيلي معقدًا نظرًا لتشابك القضايا الأمنية والسياسية والإنسانية، حيث يتطلب توافقًا بين الجهات المختلفة لضمان مرور آمن ومنظم للبضائع والمسافرين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه غزة تحديات كبيرة على مستوى الخدمات الأساسية والإمدادات، ما يجعل فتح المعبر أمرًا ذا أهمية قصوى لضمان استقرار حياة المواطنين وتخفيف الضغوط الإنسانية. 

ويؤكد خبراء أن أي تأخير في فتح المعبر المفتوح بالفعل من الجانب المصري قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، ويزيد من الضغوط على السكان المحليين والمنظمات العاملة في القطاع.

وبينما يترقب السكان والجهات الإنسانية قرار المستوى السياسي الإسرائيلي، تؤكد المصادر أن الملف لا يزال على الطاولة وأنه لم يتخذ أي قرار رسمي بعد. وهذا يشير إلى أن المعبر قد يبقى مغلقًا حتى استكمال كل الترتيبات المتعلقة بالقضايا العالقة، بما في ذلك إعادة الجثة الأخيرة من غزة، وهو شرط تم التأكيد عليه من قبل المسؤولين الإسرائيليين.

ويظل المعبر محط أنظار المنطقة والمجتمع الدولي، كونه يمثل نقطة حاسمة في إدارة الأزمة الإنسانية في غزة، مع استمرار الدعوات لتسهيل وصول المساعدات والخدمات الأساسية إلى السكان المتضررين.

غزة حماس معبر رفح رفح إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ترشيحاتنا

طلاب الشهادة الإعدادية

تعليم المنيا يعلن تشكيل لجنة لتقييم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

محافظ الغربية

محافظ الغربية يبحث مع مساعد وزير الصحة تطبيق التحول الرقمي بالمستشفيات

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يلتقي مدير عام منطقة الوعظ الجديد

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد