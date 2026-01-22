رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة

كشفت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، يوم الخميس عن تفاصيل عن آلية عمل “مجلس السلام” بشأن غزة، التي وقعت على انضمامها إليه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا إلى جانب عدد من الدول الأخرى.

مجلس السلام بشأن غزة

وأوضحت أن القرارات داخل مجلس السلام بشأن غزة، ستُتخذ بأغلبية الأعضاء، مضيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هو "المؤسس ورئيس مجلس السلام"، وهناك صلاحيات أكبر بيد الولايات المتحدة "، من دون أن توضح مزيداً من التفاصيل.

وقالت عثماني، إن آلية اتخاذ القرار في الأمم المتحدة، معقدة للغاية، في إشارة إلى حق النقض "الفيتو" الذي يتمتع به الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن.

وطرحت رئيسة كوسوفو، تساؤلا قالت فيه: "هل من الأفضل أن نكون في منظمة دولية تمتلك فيها روسيا حق النقض وتُسهم في إشعال حروب لا تريد إنهاءها باستخدام هذا الحق؟ أم أن نكون في منظمة دولية لا تمتلك فيها روسيا حق الفيتو، ويمكننا فيها الوثوق بقيادة راسخة، وهي القيادة الأمريكية، عندما يتعلق الأمر بصنع السلام في العالم؟".