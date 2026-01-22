قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
الأردن يجدد التزامه بالسلام في غزة والمنطقة.. دور دبلوماسي فاعل وتحرك دولي داعم للقضية الفلسطينية

محمد البدوي

أكدت ربا أغا، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في عمّان، أن توقيع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على الانضمام إلى مجلس السلام يعكس بوضوح الحضور الدبلوماسي المؤثر للأردن، ويجسد التزامه الراسخ بدعم جهود السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة.

موقف أردني ثابت

وأوضحت أغا خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد على شاشة «القاهرة الإخبارية» أن هذه الخطوة تنطلق من موقف أردني ثابت يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب ضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشددت على أن الأردن يجدد تأكيده بأن تحقيق السلام العادل والشامل لن يتم إلا عبر حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الانضمام إلى مجلس السلام

وأضافت أن دعوة الأردن للانضمام إلى مجلس السلام تعكس ثقة المجتمع الدولي في نهجه السياسي المتوازن والحكيم، ودوره الفاعل في بناء التوافقات، ومساندته المستمرة للمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

