الأردن يجدد التزامه بالسلام في غزة والمنطقة.. دور دبلوماسي فاعل وتحرك دولي داعم للقضية الفلسطينية

أكدت ربا أغا، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في عمّان، أن توقيع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على الانضمام إلى مجلس السلام يعكس بوضوح الحضور الدبلوماسي المؤثر للأردن، ويجسد التزامه الراسخ بدعم جهود السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة.

موقف أردني ثابت

وأوضحت أغا خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد على شاشة «القاهرة الإخبارية» أن هذه الخطوة تنطلق من موقف أردني ثابت يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب ضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشددت على أن الأردن يجدد تأكيده بأن تحقيق السلام العادل والشامل لن يتم إلا عبر حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الانضمام إلى مجلس السلام

وأضافت أن دعوة الأردن للانضمام إلى مجلس السلام تعكس ثقة المجتمع الدولي في نهجه السياسي المتوازن والحكيم، ودوره الفاعل في بناء التوافقات، ومساندته المستمرة للمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.