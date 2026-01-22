قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ 122 من مصر إلى غزة.. ضرورة تنفيذ برامج لإعادة الإعمار| الأوضاع بالقطاع

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمود محسن

انطلقت صباح اليوم، الخميس، من ساحة ميناء معبر رفح البري بالجانب المصري إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ 122، وذلك ضمن سلسلة “زاد العزة.. من مصر إلى غزة”.

انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ 122 من مصر إلى غزة
 

صرح مصدر مسئول في ميناء رفح البري بأن القافلة محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تنوعت ما بين السلال والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية ومستلزمات العناية الشخصية، بالإضافة إلى المواد البترولية المختلفة (البنزين والغاز الطبيعي والسولار)، والمواد الإيوائية كالخيام والأغطية والملابس الشتوية.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023.

ولم يتم غلق ميناء رفح البري نهائيا خلال تلك الفترة، ويواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات بواسطة 35 ألف متطوع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس 2025، وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.

 

مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: يجب الدفع قدما نحو تنفيذ برامج لإعادة إعمار غزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن جميع الأطراف أكدت دعمها الكامل للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربًا عن الأمل في أن تبدأ أعمالها على الأرض بشكل فوري وعاجل، بما يمكنها من أداء مهامها في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد الشوا، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، على قناة القاهرة الإخبارية، استعداد شبكة المنظمات الأهلية لتسخير كل إمكانياتها من أجل تنفيذ التوجهات الوطنية المشتركة، والدفع ببرامج من شأنها معالجة العديد من الأزمات التي يعاني منها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح أن الإشكالية الأساسية لا تتعلق بتشكيل اللجنة بحد ذاتها، بل بمدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، وفي مقدمتها فتح المعابر بشكل كامل، والسماح بدخول جميع المواد والمساعدات اللازمة لدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وبدء عملية إعادة تأهيل مقومات الحياة في القطاع، بما في ذلك إزالة آثار الدمار.

وأشار الشوا إلى أن نجاح هذه الجهود يرتبط أيضًا بمدى استعداد مجتمع المانحين لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج الكبرى المطلوبة لإعادة إعمار غزة، في ظل وجود أكثر من مليوني مواطن فلسطيني يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة داخل القطاع.

صلاح عبد العاطي: لجنة التكنوقراط ليست بديلاً عن السلطة الفلسطينية بل ممرًا إجباريًا لنزع ذرائع الاحتلال

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن كلمة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تحمل أهمية خاصة، وتأتي مكمّلة للتأكيدات المصرية السابقة بأن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة ليست بديلاً عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وإنما تمثل ممرًا إجباريًا لنزع ذرائع الاحتلال الإسرائيلي الرافض لعودة السلطة ووجود الفصائل الفلسطينية.

وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذه اللجنة جاءت كاقتراح مصري يهدف إلى تذليل العقبات التي يضعها الاحتلال، وصولاً إلى تهيئة الظروف لإتمامها.

وذكر، أن التأخر الفلسطيني في قبول هذه المقترحات، والتلكؤ والإصرار على حالة التفرد، حال دون تشكيل لجنة بمرجعية كاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية في وقت مبكر، مؤكدًا أن المضي قدمًا بها الآن أفضل من عدم إنجازها مطلقًا.

وأشار عبد العاطي إلى وجود مخاوف فلسطينية مشروعة من تجاوز الفلسطينيين أو المساس بوحدتهم الوطنية، أو تعزيز حالة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أو حتى فصل القطاع داخليًا.

وأكد، أن الخطاب السياسي الفلسطيني والعربي، وفي مقدمته الموقف المصري، يركز على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تسريع جهود إحلال السلام والاستقرار عبر حل الدولتين.

معبر رفح منفذ كرم أبو سالم قطاع غزة المساعدات الإنسانية زاد العزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

ترشيحاتنا

دافوس

المستشار الألماني من دافوس: العالم دخل عصر "سياسة القوى العظمى"

أوتشا": الأزمة الإنسانيةغاثة

"أوتشا": الأزمة الإنسانية في غزة لم تنتهِ بعد ولابد من رفع القيود على وكالات الإغاثة

البرلمان الفرنسي

القارة العجوز تلفظ التنظيم.. البرلمان الفرنسي يدرج الإخوان بقائمة الإرهاب الأوروبية

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد