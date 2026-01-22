انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ 122 من مصر إلى غزة.. ضرورة تنفيذ برامج لإعادة الإعمار| الأوضاع بالقطاع

انطلقت صباح اليوم، الخميس، من ساحة ميناء معبر رفح البري بالجانب المصري إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ 122، وذلك ضمن سلسلة “زاد العزة.. من مصر إلى غزة”.

انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ 122 من مصر إلى غزة



صرح مصدر مسئول في ميناء رفح البري بأن القافلة محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تنوعت ما بين السلال والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية ومستلزمات العناية الشخصية، بالإضافة إلى المواد البترولية المختلفة (البنزين والغاز الطبيعي والسولار)، والمواد الإيوائية كالخيام والأغطية والملابس الشتوية.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023.

ولم يتم غلق ميناء رفح البري نهائيا خلال تلك الفترة، ويواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات بواسطة 35 ألف متطوع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس 2025، وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.

مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: يجب الدفع قدما نحو تنفيذ برامج لإعادة إعمار غزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن جميع الأطراف أكدت دعمها الكامل للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربًا عن الأمل في أن تبدأ أعمالها على الأرض بشكل فوري وعاجل، بما يمكنها من أداء مهامها في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد الشوا، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، على قناة القاهرة الإخبارية، استعداد شبكة المنظمات الأهلية لتسخير كل إمكانياتها من أجل تنفيذ التوجهات الوطنية المشتركة، والدفع ببرامج من شأنها معالجة العديد من الأزمات التي يعاني منها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح أن الإشكالية الأساسية لا تتعلق بتشكيل اللجنة بحد ذاتها، بل بمدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، وفي مقدمتها فتح المعابر بشكل كامل، والسماح بدخول جميع المواد والمساعدات اللازمة لدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وبدء عملية إعادة تأهيل مقومات الحياة في القطاع، بما في ذلك إزالة آثار الدمار.

وأشار الشوا إلى أن نجاح هذه الجهود يرتبط أيضًا بمدى استعداد مجتمع المانحين لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج الكبرى المطلوبة لإعادة إعمار غزة، في ظل وجود أكثر من مليوني مواطن فلسطيني يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة داخل القطاع.

صلاح عبد العاطي: لجنة التكنوقراط ليست بديلاً عن السلطة الفلسطينية بل ممرًا إجباريًا لنزع ذرائع الاحتلال

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن كلمة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تحمل أهمية خاصة، وتأتي مكمّلة للتأكيدات المصرية السابقة بأن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة ليست بديلاً عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وإنما تمثل ممرًا إجباريًا لنزع ذرائع الاحتلال الإسرائيلي الرافض لعودة السلطة ووجود الفصائل الفلسطينية.

وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذه اللجنة جاءت كاقتراح مصري يهدف إلى تذليل العقبات التي يضعها الاحتلال، وصولاً إلى تهيئة الظروف لإتمامها.

وذكر، أن التأخر الفلسطيني في قبول هذه المقترحات، والتلكؤ والإصرار على حالة التفرد، حال دون تشكيل لجنة بمرجعية كاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية في وقت مبكر، مؤكدًا أن المضي قدمًا بها الآن أفضل من عدم إنجازها مطلقًا.

وأشار عبد العاطي إلى وجود مخاوف فلسطينية مشروعة من تجاوز الفلسطينيين أو المساس بوحدتهم الوطنية، أو تعزيز حالة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أو حتى فصل القطاع داخليًا.

وأكد، أن الخطاب السياسي الفلسطيني والعربي، وفي مقدمته الموقف المصري، يركز على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تسريع جهود إحلال السلام والاستقرار عبر حل الدولتين.