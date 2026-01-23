المسؤل عن قرار ضريبة الهواتف لازم يمشي| عمرو أديب: كنت هتضرب في الطيارة

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج، مشيرا إلى أن هذا القرار يحتاج لمراجعة؛ من أجل المصريين بالخارج.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة :"إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة،: "أنا راجع من الرياض في المملكة العربية السعودية، وكنت راكب الطيارة، الناس في الطيارة كلها جت عندي، وكان فيه راجل بيبص ليا وعايز يضربني".

وتساءل الإعلامي عمرو أديب،: "ليه قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج؟ والناس بتشتغل بالقرش وشقيانة؟، شوف مين اللي مسؤال عن الكلام ده ويمشي".