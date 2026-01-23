قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. 19 مرشحا يتنافسون على منصب رئيس العراق
شوبير عن فوز الأهلي على يانج أفريكانز: الحمد والشكر لله
المسؤل عن قرار ضريبة الهواتف لازم يمشي| عمرو أديب: كنت هتضرب في الطيارة
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المسؤل عن قرار ضريبة الهواتف لازم يمشي| عمرو أديب: كنت هتضرب في الطيارة

عمرو أديب
عمرو أديب
عادل نصار

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج، مشيرا إلى أن هذا القرار يحتاج لمراجعة؛ من أجل المصريين بالخارج.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة :"إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة،: "أنا راجع من الرياض في المملكة العربية السعودية، وكنت راكب الطيارة، الناس في الطيارة كلها جت عندي، وكان فيه راجل بيبص ليا وعايز يضربني".

وتساءل الإعلامي عمرو أديب،: "ليه قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج؟ والناس بتشتغل بالقرش وشقيانة؟، شوف مين اللي مسؤال عن الكلام ده ويمشي".

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

رمال

رمال وأتربة.. الأرصاد توجه تحذير عاجل لسكان هذه المناطق

ندوة بعنوان دور الفتوى في دعم القضية الفلسطينية

بمعرض الكتاب.. دار الإفتاء تعقد ندوة بعنوان دور الفتوى في دعم القضية الفلسطينية

وكيل الأزهر

قيادات أزهرية تزور ركن مجلة نور للأطفال وتتابع أنشطته بمعرض الكتاب

جناح الأزهر بمعرض الكتاب

غدًا.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش قضايا التاريخ واللغة والعنف المجتمعي

بالصور

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

