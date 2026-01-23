قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تتقدم 219 مركزًا عالميًا في تصنيف ويبومتركس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

واصلت جامعة عين شمس ترسيخ مكانتها الدولية، بعدما حققت قفزة نوعية في تصنيف ويبومتركس العالمي (Webometrics) في إصدار يناير 2026، متقدمة 219 مركزًا دفعة واحدة عن ترتيبها السابق، لتحتل المركز 658 عالميًا من بين أكثر من 32 ألف مؤسسة تعليمية حول العالم، وتأتي في المركز الثالث محليًا.

يأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية جامعة عين شمس للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبجهود فريق التصنيف الدولي والبوابة الإلكترونية بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن هذا التقدم اللافت يعكس ثمرة عمل مؤسسي متكامل، استهدف الإرتقاء بمعايير التصنيفات الدولية، من خلال تعزيز الإتاحة الرقمية، وتطوير الموقع الإلكتروني الجامعي ليعكس بكفاءة الأنشطة الأكاديمية والبحثية والخدمية، إلى جانب التوسع في تقديم منظومة ذكية من الخدمات الرقمية، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، بما أسهم بشكل مباشر في تحسين ترتيب الجامعة عالميًا.

وأشار  إلى أن الجامعة حرصت على تطوير البرامج الدراسية وأساليب التقويم، ودعم الشراكات الدولية، وزيادة معدلات النشر الدولي للبحوث العلمية، فضلًا عن دورها المجتمعي، وتميّز خريجيها وحصولهم على جوائز دولية، وارتفاع معدلات التحاقهم بسوق العمل المحلي والدولي، وهو ما يدعم مكانة الجامعة في صدارة التصنيفات العالمية.

ووجّه رئيس الجامعة التهنئة إلى فريق البوابة الإلكترونية تقديرًا لجهودهم المتميزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس نجاح رؤية جامعة عين شمس في التحول الرقمي وتعزيز حضورها الأكاديمي عالميًا.

من جانبها، أوضحت  الدكتورة رشا إسماعيل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات ومدير البوابة الإلكترونية للجامعة، أن تصنيف ويبومتركس يصدر مرتين سنويًا في شهري يناير ويوليو، ويهدف إلى تحفيز الجامعات على تعزيز حضورها الرقمي، ودعم سياسات الوصول المفتوح والشفافية، كما يصدر نسخة خاصة لتقييم الجامعات وفقًا لمعدلات الاستشهادات المرجعية، اعتمادًا على Google Scholar.

وأكدت أن التقدم المحقق يعكس التزام جامعة عين شمس بمعايير الجودة الرقمية والبحثية، وسعيها الدائم لتعزيز تنافسيتها الدولية.

جامعة عين شمس استراتيجية جامعة عين شمس التحول الرقمي فريق التصنيف الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

شوبير

شوبير يكشف عن سبب فشل صفقة الفاخوري للأهلي

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

ترشيحاتنا

عاصفة ثلجية في نيويورك

نصائح بتخزين الأغذية والأدوية.. إعلان الطوارئ في نيويورك بسبب عاصفة ثلجية

معبر رفح

نقطة تفتيش داخل غزة.. إسرائيل تخطط لتقليص عودة الفلسطينيين من معبر رفح

التعسف الإسرائيلي في الضفة الغربية

إسرائيل تهدد بإغلاق مركز تدريبي للأونروا: 350 طالبًا فلسطينيًا على حافة الضياع

بالصور

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد