أصل الحكاية

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

أحمد أيمن

شهدت أسعار الذهب قفزة تاريخية في نهاية يناير 2026، حيث تجاوزت الأونصة مستوى 4950 دولارًا، مسجلة أعلى مستوياتها في فترات سابقة من الجلسات، مع اتجاه الطلب نحو المعدن كملاذ آمن وسط مخاوف اقتصادية وجيوسياسية. 

هذا الارتفاع انعكس بصورة مباشرة على السوق المحلية في مصر، إذ وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 – الأكثر تداولًا – إلى نحو 6600 جنيه، بينما سجل عيار 24 حوالي 7545 جنيهًا، وفق بيانات التداول الجمعة 23 يناير 2026. 

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

بحسب التقارير الدولية، فإن ارتفاع أسعار الذهب بعدة عوامل أبرزها التوترات الجيوسياسية والتوقعات بحدوث أزمات اقتصادية عالمية، ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو المعادن الثمينة، التي تعتبر أكثر أمانًا في فترات عدم الاستقرار المالي. 

كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي في زيادة جاذبية الذهب، إذ إن انخفاض العملة الأميركية يجعل المعدن الأصفر خيارًا أكثر جاذبية مقارنة بالأصول المقومة بالدولار.

من جانب آخر، تشير التقارير إلى أن تحركات البنوك المركزية – خاصة في الصين وروسيا والهند – لعبت دورًا مهمًا في دعم الأسعار، حيث تعمل هذه البنوك على تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار، ما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب في الأسواق الدولية.

كما أن خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي جعل الاحتفاظ بالذهب أكثر جاذبية رغم أنه لا يوفر عائدًا دوريًا مثل الأصول الأخرى. 

توقعات أسعار الذهب في 2026

أما عن توقعات المؤسسات المالية الكبرى لسعر الذهب في 2026، فقد تباينت التقديرات بين مؤسسات كبرى مثل جولدمان ساكس وجي بي مورجان ومجلس الذهب العالمي. 

بينما توقعت جولدمان ساكس أن يصل سعر الأونصة إلى 5400 دولار بنهاية العام، رأى جي بي مورجان إمكانية تجاوز 6000 دولار على المدى الطويل، مع ارتفاع الطلب من البنوك المركزية. 

وفي المقابل، أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن الأسعار قد ترتفع بنسبة 5 إلى 15% في العام إذا استمر الطلب القوي، أما في حالة حدوث تصعيد حاد في النزاعات الدولية، فقد يقفز المعدن إلى مستويات أعلى. 

فيما يتعلق بإمكانية انخفاض الأسعار في المستقبل القريب، يرى الخبراء أن هذا الاحتمال يبدو محدودًا ما لم تحدث تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي، مثل تحسن النمو الاقتصادي أو استقرار الأسواق المالية، وهو ما قد ينعكس على انخفاض الطلب على الذهب كملاذ آمن. 

ومع ذلك، يرى البعض أن أي تراجع في الأسعار سيكون مؤقتًا، مع احتمال عودة الاتجاه الصعودي سريعًا إذا استمرت العوامل الداعمة للذهب دون تغيير. 

