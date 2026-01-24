روسيا تسقط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

نجحت الدفاعات الجوية الروسية تسقط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية منها 46 فوق مقاطعة روستوف و22 فوق مقاطعة بيلغورود بحسب ماصرحت به وزارة الدفاع الروسية .

فيما أفادت وسائل إعلام أوكراني بوقوع 22 انفجارا في خاركوف اسفرت عن سقوط جرحي وحالات وفاة بين الأوكرانيين .

ومنذ قليل ذكرت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات قوية هزت تشيركاسي وخاركيف و خاركوف.

يأتي ذلك في أعقاب محادثات سلام مشتركة جمعت بين أوكرانيا وروسيا أمس الجمعة مع الولايات المتحدة، في أول اجتماع ثلاثي منذ اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية قبل نحو أربع سنوات.



وتأتي هذه المحادثات في أبوظبي عقب مناقشات ماراثونية استمرت طوال الليل في الكرملين بين مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.