«تطوير التعليم بالوزراء» يطلق مقررات متكاملة لإتقان اللغة الإنجليزية
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 14 مسيرة أوكرانية خلال الليل
البيت الأبيض: سيتم الإعلان عن صفقة جديدة بشأن جرينلاند
رئيس فريق التفاوض الأوكراني يلتقي مبعوثي ترامب: ناقشنا الضمانات الأمنية وإعادة الإعمار
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ122 تمهيدًا لدخولها من مصر إلى غزة
رسميا.. مقـ.تل 3117 شخصا خلال مظاهرات إيران
كيف أعاد قانون الإيجار القديم رسم خريطة الإخلاء بين المالك والمستأجر؟
أستاذ أزهري يكشف أسباب ابتعاد الشباب عن الدين وانتشار الإلحاد
بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس
إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم .. وبدء إجازة نصف العام رسمياً السبت
أخبار التكنولوجيا| هواوي تدخل سباق النظارات الذكية بميزة قد تقلب الموازين.. مايكروسوفت تختبر إصدارا من Xbox Cloud Gaming مدعوم بالإعلانات
أخبار العالم

روسيا تعلن اعتراض وتدمير 14 مسيرة أوكرانية خلال الليل

محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف جسر للسكك الحديدية فوق نهر سيّم تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.

كما أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في إعتراص وتدمير 14 مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وفي وقت لاحق ، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة والبنية التحتية للنقل وقد تضررت جميع الأهداف.

وفي بيان لها ؛ قالت وزارة الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" حسنت من مواقعها التكتيكية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 185 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان الروسي : وحدات مجموعة قوات "الغرب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 200 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 425 عسكريا ودبابة من طراز ليوبارد ألمانية الصنع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلت في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 230 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من وضعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 145 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

