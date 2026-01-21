الناتو: المفاوضات بين الدنمارك وواشنطن مستمرة لمنع روسيا والصين من التمدد في جرينلاند

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مساء اليوم، أن المفاوضات بين الدنمارك والولايات المتحدة مستمرة، بهدف "منع أي محاولات لروسيا أو الصين لترسيخ وجودهما في جزيرة جرينلاند".

وجاء ذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلالها على أهمية جرينلاند للأمن القومي الأمريكي، مشيرًا إلى ضرورة تحرك واشنطن قبل أن تستحوذ موسكو وبكين على الجزيرة، بحسب مزاعمه.

ونفت موسكو تمامًا أي أطماع لها أو للصين في جرينلاند. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة صحفية الخميس: "لا توجد أي مطالبات من روسيا أو الصين بجرينلاند، وكل هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة".

وأضافت زاخاروفا أن اهتمام موسكو وبكين ينصب على "تطوير العلاقات مع المنطقة وتنميتها، وليس السيطرة عليها"، مؤكدة أن أي خلاف حول الجزيرة يجب حله عبر التفاوض وفقًا للقانون الدولي، مع مراعاة مصالح سكانها وحقها في الحكم الذاتي.

من جهتها، حذرت السلطات في الدنمارك وجرينلاند الولايات المتحدة من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مشددة على ضرورة احترام سلامتها الإقليمية، بينما تدرس دول الاتحاد الأوروبي ردود الفعل المحتملة في حال تصاعد التوتر.

يذكر أن جرينلاند، التي كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، حصلت على حكم ذاتي واسع في 2009، يسمح لها بإدارة شؤونها الداخلية بشكل مستقل، فيما يظل الدفاع والسياسة الخارجية تحت مسؤولية كوبنهاجن.