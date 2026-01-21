تخزين الطعام والدواء.. حكومة جرينلاند تصدر إرشادات للسكان استعدادا لاحتمال غزو أمريكي

بدأت السلطات في جرينلاند بنشر إرشادات للسكان تحسبا لاحتمال وقوع غزو أمريكي للجزيرة، وفق ما أفادت تقارير محلية.

وأوضحت الجهات المعنية أنها بدأت بعقد اجتماعات مع المواطنين لشرح الإجراءات الواجب اتباعها في حال وقوع أي تصعيد عسكري محتمل.



واشتملت التوجيهات على توصيات بتخزين الغذاء والأدوية، وتأمين بنادق صيد وملاجئ، إضافة إلى مجموعة من الإرشادات الوقائية الأخرى لضمان السلامة الشخصية والعائلية.





ودعت حكومة جرينلاند سكان الجزيرة القطبية إلى البدء في الاستعداد لاحتمال وقوع غزو عسكري، في خطوة غير مسبوقة لإقليم عادة ما يعرف عالميا بمخاطر الطقس والجليد والموقع النائي، وليس بالرهانات الجيوسياسية.





وقال رئيس الوزراء ينس-فريدريك نيلسن في مؤتمر صحفي بالعاصمة نوك: "ليس من المرجح أن يحدث صراع عسكري، لكنه لا يمكن استبعاده". وأوضح أن الحكومة ستشكل فريق عمل يضم السلطات المحلية المعنية، وستصدر إرشادات محدثة للجمهور، من بينها توصية الأسر بتخزين ما يكفي من الطعام لمدة خمسة أيام على الأقل.





وجاءت هذه الخطوة في سياق تصاعد التوتر بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول جرينلاند، ما دفع الحكومة الجرينلاندية إلى اتخاذ خطوات استباقية لتحضير السكان لأي سيناريو محتمل.