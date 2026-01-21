إعلام عبري: تركيا تنشر رادارا متقدما في مطار دمشق للتصدي لمقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي

أفادت قناة i24 الإسرائيلية بأن تركيا قامت بنشر نظام رادار عسكري متقدم في مطار دمشق الدولي، في خطوة وصفت بأنها قد تحد من قدرة إسرائيل على العمل بحرية في الأجواء السورية.





و نشرت تركيا مؤخرا نظام رادار لمراقبة الحركة الجوية من طراز HTRS-100، المصنع من قبل شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، و ذلك بحسب قناة "i24NEWS".





و وصف السفير التركي في سوريا، نوح يلماز، نشر النظام بأنه "يمثل ترقية بنية تحتية كبيرة للمطار الرئيسي في دمشق".





وأشار التقرير إلى أن نشر أنظمة الرادار التركية في الأراضي السورية كان موضع تقارير استخباراتية غربية قبل عدة أسابيع، حيث حذرت مصادر من أن مثل هذه الخطوة "قد تقلل بشكل كبير من حرية العمل الجوي لإسرائيل في أجواء" سوريا، التي استخدمتها إسرائيل بحرية خلال العام الماضي، وفقا للتقرير، حتى للوصول إلى أهداف في دول أخرى مثل إيران.





وبحسب خبير تركي، فإن نظام الـ HTRS-100 يوفر "كشفا وتتبعا دقيقين لجميع الأهداف الجوية حول المطارات، مع دمج أحدث التقنيات لضمان أقصى درجات الموثوقية والأداء". ويصل مدى عمل الرادار إلى 150-200 كم، ويوصف بقدرته على توفير "كشف وتتبع دقيقين لجميع الأهداف الجوية حول المطار".