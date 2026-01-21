قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير محمد حجازي: سد النهضة عمل عدائي ومصر قادرة على حماية حقوقها المائية
السفير محمد حجازي : لقاء الرئيس السيسي وترامب مهم للغاية وذو دلالات استراتيجية | فيديو
الرئيس السيسي يجري مباحثات مع ترامب على هامش منتدى دافوس
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
خبط راسها في الحيط.. أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص
لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
تصريح للرئيس السيسي تصدر الإعلام الأمريكي.. وترامب يصفه بـ القائد العظيم| تفاصيل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ أزهري يوضح كيفية التعامل مع الأبناء عند اكتشاف الإلحاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، على هامش مشاركته في منتدى دافوس، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وجاريد كوشنر.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد رئيس الجمهورية، حرص مصر على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال عقد الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي خلال عام 2026.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره الكبير للشراكة الممتدة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مشيداً بالدور الذي يضطلع به الرئيس في تحقيق التنمية والاستقرار السياسي والأمني في مصر، وكذلك في دعم السلم والاستقرار الإقليميين.

وأوضح متحدث رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث رحب الرئيس السيسي بمبادرة الرئيس ترامب بانشاء مجلس السلام، والدور المنوط بالمجلس للسعي لتحقيق السلام وتسوية النزاعات المختلفة، معرباً عن دعمه لتلك المبادرة.

وفي السياق، ثمّن رئيس الجمهورية، الدور المحوري الذي قام به الرئيس ترامب لوقف حرب في قطاع غزة، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرا إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع.

وأكد استعداد مصر لبذل كل الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق. 

كما شدد الرئيس السيسي على أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر؛ تمهيداً لإعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأشار متحدث الرئاسة إلى أن المباحثات تناولت الجهود المشتركة لإنهاء الحرب في السودان في إطار عمل الرباعية، حيث رحب الرئيس بالجهود الأمريكية في هذا الصدد، مؤكداً أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة وتكثيف الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الجمهورية ثمّن اهتمام الرئيس ترامب بقضية مياه النيل؛ باعتبارها قضية وجودية ومحورية بالنسبة لمصر، مؤكداً أن رعاية الرئيس الأمريكي لجهود تسوية هذه الأزمة الممتدة سوف تفتح آفاقاً جديدة نحو انفراجة مرتقبة. 

كما شدد الرئيس السيسي على حرص مصر على إقامة آليات تعاون مع دول حوض النيل؛ بما يحقق المصالح المشتركة وفقاً لقواعد القانون الدولي، خاصة وأن حجم المياه والأمطار الذي يرد إلى دول حوض النيل وفير ويكفي احتياجات واستخدامات تلك الدول اذا احسن استغلاله.

وتناول اللقاء كذلك التطورات في لبنان، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية الدور الأمريكي في وقف الاعتداءات والانتهاكات على سيادة لبنان، بما يمكّن مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

دافوس الرئيس عبد الفتاح السيسي ترامب وزير الخارجية و

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر: حياة علي بن أبي طالب نموذج للشجاعة والمروءة

جامعة الأزهر

31 يناير.. نهاية التقديم على جوائز جامعة الأزهر للعام الأكاديمي 2025

دار الإفتاء

حقيقة كراهة قص الأظافر ليلاً ؟.. أمين الفتوى يوضح

بالصور

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا

ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا
ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا
ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

فيديو

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد