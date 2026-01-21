لعجوزي يبحث مع رئيس جامعة المنصورة تسيير قافلة طبية متكاملة إلى زنجبار

التقى السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، بالدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وذلك على هامش انعقاد الدورة التدريبية المشتركة التي ينظمها الصندوق في مجال طب القلب، لصالح مديري المستشفيات والمتخصصين من جمهورية تنزانيا الاتحادية.

وجرى اللقاء بمقر جامعة المنصورة، بحضور وفد معهد أمراض القلب التنزاني، وممثلي شركاء الصندوق من الجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث وأمراض القلب، وجمعية "من القلب إلى القلب" المصرية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، تمهيدًا لمشاركة جامعة المنصورة في تسيير قافلة طبية شاملة إلى مدينة زنجبار، بالتعاون مع الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية والشركاء المعنيين.

وفي مستهل اللقاء، نقل السفير لعجوزي تحيات أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى رئيس جامعة المنصورة، معربًا عن سعادته بزيارة الجامعة للمرة الأولى، ومشيدًا بما تمتلكه من إمكانات علمية وطبية متقدمة وكفاءات متميزة.

وأكد دعمه الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والطبي بين الجامعة والدول الإفريقية، معتبرًا جامعة المنصورة نموذجًا رائدًا للمؤسسات الأكاديمية ذات التأثير الإقليمي.

من جانبه، رحّب الدكتور شريف خاطر بالزيارة، مثمنًا الدور الذي يقوم به الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية كأحد أجهزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومؤكدًا حرص جامعة المنصورة على دعم توجهات الدولة المصرية في تعميق التعاون مع الدول الإفريقية، عبر مبادرات عملية، وفي مقدمتها القوافل الطبية الدولية، خاصة في التخصصات الدقيقة وعلى رأسها أمراض القلب.

وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس جامعة المنصورة درع الجامعة إلى السفير مدير عام الصندوق، تقديرًا لدوره وجهوده في دعم التعاون الطبي والتنموي مع دول القارة الإفريقية.