البنتاجون : روسيا ستظل تشكل تهديدا مستمرا في المستقبل المنظور



أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن روسيا ستظل تشكل تهديدا مستمرا في المستقبل المنظور ولكن يمكن السيطرة عليه بالنسبة لأعضاء الناتو الشرقيين.

وقال البنتاجون في تصريحات له : لا تعني استراتيجية الدفاع الأمريكية الجديدة الانعزالية بل تدعم الواقعية السياسية في الرؤية العالمية.

وأضاف البنتاجون : في استراتيجية الدفاع لعام 2026 روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم.

وتابع البنتاجون في استراتيجية الدفاع: القوات النووية لكوريا الشمالية تتحسن وتتوسع مما يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة.

وفي سياق أخر ؛ أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية شن غارة على زورق في المحيط الهادئ يزعم أنه تابع لأشخاص مرتبطين بتجارة المخدرات.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان لها : المعلومات الاستخباراتية أكدت أن الزورق كان يسلك طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ ومتورط في عمليات تهريب مخدرات.



وبيّنت القيادة الجنوبية الأمريكية أن الضربة أسفرت عن مقتل اثنين من الإرهابيين المتورطين في تجارة المخدرات ونجاة شخص واحد.