مسؤول سابق بالبنتاجون: العقوبات الأمريكية تؤثر على أسطول النفط الروسي لكن تواجه تحديات

قال برنت سادلر، المسؤول السابق بالبنتاجون، في حديث حول فاعلية العقوبات الأمريكية، إن العقوبات الاقتصادية تظل أداة مهمة، لكنها تواجه تحديات في التطبيق والنتائج، خاصة بعد الغزو الروسي الثاني لأوكرانيا في 2022.

وأوضح سادلر، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن العقوبات على "أسطول الظل" الروسي تضمنت عمليات عسكرية استهدفت مصادر هذه الناقلات النفطية في أعالي البحار، بالإضافة إلى مصادرة بعض السفن الروسية وتسليم الأفراد الذين كانوا عليها، مضيفا أن هذه الإجراءات أثرت على معادلة الطاقة الروسية، رغم وجود تعقيدات بسبب تسجيل بعض الحاملات النفطية تحت أعلام دول أخرى، ما يجعل تطبيق العقوبات أكثر صعوبة.

وأشار إلى أن هذه العمليات تُظهر أن العقوبات الاقتصادية يمكن أن تكون فعالة، لكنها تحتاج إلى دعم عملياتي ومراقبة مستمرة لضمان تحقيق أهدافها.

