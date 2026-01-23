البنتاجون يشيد بدور العراق في حراسة معتقلي داعش

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن السفارة الأمريكية ببغداد تفيد بأن البنتاجون يشيد بالدور القيادي للعراق في التحالف الدولي عبر حراسة معتقلي داعش.

أشاد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث بدور العراق القيادي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي من خلال احتجاز المعتقلين.

وقال وزير الحرب الأمريكي: إرهابيو تنظيم داعش الأجانب سيحتجزون بالعراق مؤقتا ونتوقع من بلدانهم استعادتهم ومحاكمتهم.

ولاحقا ؛ توقع مسؤول أمريكي، استكمال جيش بلاده نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من تنظيم داعش من سجون في سوريا إلى العراق خلال الأيام المقبلة.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء ونقلا عن المسؤول ذاته فإن المئات سيُنقلون عبر الحدود يوميا.

فيما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي الأربعاء أن قواتها نقلت 150 معتقلا من تنظيم داعش من منشأة احتجاز في محافظة الحسكة السورية إلى العراق و أرجعت هذا إلى الحرص على عدم فرار أي من المعتقلين.