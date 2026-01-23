قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عتاد عسكري أمريكي مدمر يتجه نحو إيران.. وسط تصاعد التوتر الإقليمي
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات
كواليس العثور على جثمان مسن يمني داخل شقة بأكتوبر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز
الطقس اليوم.. استمرار نشاط الرياح وأتربة عالقة في الجو مصحوبة بأمطار
طهران ترد على دعوة زلينسكي لضرب إيران: العالم لم يعد يحتمل المهرجين
أبرز مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
دبروا احتياجتكم.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق بالجيزة اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026
ما أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات؟.. الإفتاء توضح
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البنتاجون يشيد بدور العراق في حراسة معتقلي داعش

البنتاجون
البنتاجون
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن السفارة الأمريكية ببغداد تفيد بأن البنتاجون يشيد بالدور القيادي للعراق في التحالف الدولي عبر حراسة معتقلي داعش.

أشاد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث بدور العراق القيادي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي من خلال احتجاز المعتقلين.

وقال وزير الحرب الأمريكي: إرهابيو تنظيم داعش الأجانب سيحتجزون بالعراق مؤقتا ونتوقع من بلدانهم استعادتهم ومحاكمتهم.

ولاحقا ؛ توقع مسؤول أمريكي، استكمال جيش بلاده نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من تنظيم داعش من سجون في سوريا إلى العراق خلال الأيام المقبلة.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء ونقلا عن المسؤول ذاته  فإن المئات سيُنقلون عبر الحدود يوميا.

فيما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي الأربعاء أن قواتها نقلت 150 معتقلا من تنظيم داعش من منشأة احتجاز في محافظة الحسكة السورية إلى العراق و أرجعت هذا إلى الحرص على عدم فرار أي من المعتقلين.

البنتاجون داعش القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

المغرب والسنغال

بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الزمالك

لازم يدخل العمليات | صدمة في الزمالك تخص نجم الفريق

فتحي سند

فتحي سند يسخر من مصالحة الأهلي والمصري بالصفقات

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

ترشيحاتنا

الجيش العراقي

السفارة الأمريكية ببغداد: واشنطن تتوقع إعادة سجناء داعش الأجانب إلى دولهم لتقديمهم إلى العدالة

البنتاجون

البنتاجون يشيد بدور العراق في حراسة معتقلي داعش

ترامب

ترامب: لدينا قوة عسكرية هائلة تمضي نحو إيران

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد