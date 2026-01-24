قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إندونيسيا ..مصرع 7 أشخاص وفقدان 82 آخرين بعد وقوع انهيار أرضي
التضامن تقتحم "عش الدبابير".. تغلق مؤسسات مخالفة.. والحفاظ على المصلحة الفضلى لنزلاء دور الرعاية
طعنة غدر من القريب.. شاب يدفع حياته ثمنا لطمع ابن عمه في موتوسيكل
منتخب مصر يواجه أوغندا في ختام دور المجموعات بأمم أفريقيا لكرة اليد
4 شرائح للتصالح في سرقة الكهرباء.. البرلمان يناقش التقنين بدل الحبس
أخبار التوك شو | مصطفى بكري ينتقد أسعار تقنين الأراضي.. وعمرو أديب: ترامب قال شِعر في الرئيس السيسي
كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك
حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل الشروع في الصلاة.. الإفتاء توضح
روسيا تسقط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
دعاء اليوم الخامس من شعبان.. يبدل حالك من شقي محروم إلى غني
أخبار السيارات| إم جي 5 فبريكا هاي لاين بهذا السعر.. أرخص 5 عربيات رياضية في مصر
تقديرات إسرائيلية: زيادة الانتشار العسكري الأمريكي مقدمة لهجوم على إيران
حوادث

طعنة غدر من القريب.. شاب يدفع حياته ثمنا لطمع ابن عمه في موتوسيكل

الشاب المجني عليه
الشاب المجني عليه
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في مقتل الشاب أحمد. م. خ على يد ابن عمه الذي تخلص من جثته في ترعة ابو غالب واستولى على دراجته النارية.

الجريمة تم الكشف عنها بعد أسبوع من اختفاء المجني عليه وبحث متواصل من أسرته في سبيل العثور عليه حتى كانت الصدمة باكتشاف الغدر الذي جاء من ابن عمه حيث كان آخر من رصدته كاميرات المراقبة مع المجني عليه قبل اختفاءه.

وكشفت التحقيقات أن أسرة المجني عليه أبلغت بتغيبه قبل أسبوع حيث اختفى تماما على غير العادة حيث خرج من المنزل ولم يعد لوقت طويل ما دفع أسرته لإبلاغ الشرطة وامتد غيابه لـ ٧ أيام متواصلة لتكشف تحريات رجال مباحث الجيزة ملابسات الواقعة واختفاء الشاب الذي انتهى بمأساة بالعثور عليه جثة هامدة وقد غدر به من يحمل ذات دماءه.

وتوصلت التحريات إلى أن طعنة الغدر بالمجني عليه وجهها له ابن عمه طمعا في دراجته النارية فاتصل به هاتفيا والتقاه ثم اصطحبه لمكان نائي بمنطقة المنصورية وأنهى حياته ثم القى بجثمانه في ترعة أبو غالب وعقب انهاء جريمته قاد الدراجة النارية وعاد بها حتى تم كشف أمره.

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم وتمت احالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 
 

