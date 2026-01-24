قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تسقط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
دعاء اليوم الخامس من شعبان.. يبدل حالك من شقي محروم إلى غني
أخبار السيارات| إم جي 5 فبريكا هاي لاين بهذا السعر.. أرخص 5 عربيات رياضية في مصر
تقديرات إسرائيلية: زيادة الانتشار العسكري الأمريكي مقدمة لهجوم على إيران
التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز
لعيب حريف.. سهام صالح تشيد بأداء إمام عاشور أمام يانج أفريكانز
اختلق قصة مرضه.. بعد قليل محاكمة مدحت شلبي في سب محمود الخطيب
مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 24-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت والقنوات الناقلة
نادر نور الدين: فاقد البخر أخطر من تخزين سد النهضة..والطمي سيُفقد جدواه
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو إلى بدء حوار سياسي بمشاركة المعارضة
29 سنة حب وفخر .. حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد ابنها يوسف
أخبار السيارات| إم جي 5 فبريكا هاي لاين بهذا السعر.. أرخص 5 عربيات رياضية في مصر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


مواصفات سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2026 .. صور
تعد ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت من الطرازات البارزة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، حيث تأتي بعدد كبير من التجهيزات، مع المفهوم الرياضي، وباقة من التقنيات التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم وعناصر الحماية.

كسر زيرو .. إم جي 5 فبريكا هاي لاين بهذا السعر
تعتبر السيارة إم جي 5 واحدة من أبرز السيارات الصينية التي قدمت في السوق المصري ضمن الفئة الاقتصادية، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، مع باقة كبيرة من التجهيزات بحسب الفئة.

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري.. بالأسعار
يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية، واستطاعت تلك الفئة أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى تصميم الـ SUV، والارتفاع المناسب، بالإضافة إلى المساحة الداخلية الرحبة، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية بحسب كل طراز، إلى جانب تنوع الأسعار أيضًا.

أسعار ومواصفات هونشي HS7 موديل 2026 في السعودية| صور
تواصل علامة هونشي الصينية تعزيز وجودها داخل السوق السعودي عبر تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات، ومن بين هذه الإصدارات تبرز هونشي HS7 موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية العائلية SUV الفاخرة.

بتصميم رياضي.. مواصفات شانجان CS75 Plus الصينية| صور
تعزز شركة شانجان الصينية من انتشارها عالميًا من خلال مجموعة واسعة من الطرازات، من بينها CS75 Plus ، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

المسئول عن قرار ضريبة الهواتف لازم يمشي| عمرو أديب: كنت هتضرب في الطيارة

هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل

زيادة الإقبال على شراء الهواتف القديمة لاستخراج الذهب منها.. ما القصة؟

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على يانج أفريكانز 2-0 في دوري أبطال أفريقيا

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

بشرى: الفن دبلوماسية ناعمة وسط سياسات عالمية مثل المسرح الهزلي

دولة التلاوة عن محمد حسن: صوتك بيدخل القلب وخارج من القلب..مش لاقيين خطأ

لجنة تحكيم التلاوة لمحمود السيد: خامة صوتك رائعة..وفخورين بيك وعليك أمل عظيم

أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ

وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

