أخبار السيارات| إم جي 5 فبريكا هاي لاين بهذا السعر.. أرخص 5 عربيات رياضية في مصر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



مواصفات سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2026 .. صور

تعد ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت من الطرازات البارزة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، حيث تأتي بعدد كبير من التجهيزات، مع المفهوم الرياضي، وباقة من التقنيات التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم وعناصر الحماية.

كسر زيرو .. إم جي 5 فبريكا هاي لاين بهذا السعر

تعتبر السيارة إم جي 5 واحدة من أبرز السيارات الصينية التي قدمت في السوق المصري ضمن الفئة الاقتصادية، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، مع باقة كبيرة من التجهيزات بحسب الفئة.

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري.. بالأسعار

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية، واستطاعت تلك الفئة أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى تصميم الـ SUV، والارتفاع المناسب، بالإضافة إلى المساحة الداخلية الرحبة، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية بحسب كل طراز، إلى جانب تنوع الأسعار أيضًا.

أسعار ومواصفات هونشي HS7 موديل 2026 في السعودية| صور

تواصل علامة هونشي الصينية تعزيز وجودها داخل السوق السعودي عبر تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات، ومن بين هذه الإصدارات تبرز هونشي HS7 موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية العائلية SUV الفاخرة.

بتصميم رياضي.. مواصفات شانجان CS75 Plus الصينية| صور

تعزز شركة شانجان الصينية من انتشارها عالميًا من خلال مجموعة واسعة من الطرازات، من بينها CS75 Plus ، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.