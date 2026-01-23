قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك المركزي يوضح تفاصيل قبول أذون خزانة بـ116,4 مليار جنيه
دوري أبطال أفريقيا| بيراميدز يختتم تدريباته في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان
خسائر كبيرة.. سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس
إنتر ميلان يقسو على بيزا بسداسية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
سعر عيار 14 اليوم 24-1-2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
قصة فيديو يهز الرأي العام | ابن يعتدي على والده داخل منزله.. صراع على الميراث يشعل مأساة أسرية
صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية
وفر وقتك .. خطوات حجز موعد مسبق بالشهر العقاري في 2026
ترامب: كندا تعارض بناء القبة الذهبية الدفاعية فوق جرينلاند رغم أنها ستحميها
هامبورج يتعادل سلبيا مع سانت باولي في الدوري الألماني
دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر
تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري.. بالأسعار

صبري طلبه

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية، واستطاعت تلك الفئة أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى تصميم الـ SUV، والارتفاع المناسب، بالإضافة إلى المساحة الداخلية الرحبة، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية بحسب كل طراز، إلى جانب تنوع الأسعار أيضًا.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

شيري تيجو 4 برو

زودت السيارة شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو" سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج إجمالية قدرها 111 أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 875,000 و 980,000 جنيه.

إم جي ZS 

زودت إم جي ZS بمحرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار، وبسعر يتراوح بين 929,900 جنيه وصولاً إلى 1,040,000 جنيه.

جاك S2

تضم جاك S2 محرك 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، معناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبهذه القدرات تتسارع السيارة قياسًا من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، واستهلاك للوقود بنسبة 6.5 لترًا لكل 100 كيلومتر، مع سعر يبلغ 709,900 جنيه.

شانجان سي إس 35 بلس

تعتمد  شانجان سي إس 35 بلس على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيبرو، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانًا، و260 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 950,000 و 1,150,000 جنيه.

ساوايست S05 

دعمت السيارة ساوايست S05 بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، وتقنية الجر الأمامي، وبسعر يبلغ 949,000 جنيه.

