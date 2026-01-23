أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري.. بالأسعار

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية، واستطاعت تلك الفئة أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى تصميم الـ SUV، والارتفاع المناسب، بالإضافة إلى المساحة الداخلية الرحبة، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية بحسب كل طراز، إلى جانب تنوع الأسعار أيضًا.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

زودت السيارة شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو" سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج إجمالية قدرها 111 أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 875,000 و 980,000 جنيه.

إم جي ZS

إم جي ZS

زودت إم جي ZS بمحرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار، وبسعر يتراوح بين 929,900 جنيه وصولاً إلى 1,040,000 جنيه.

جاك S2

جاك S2

تضم جاك S2 محرك 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، معناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبهذه القدرات تتسارع السيارة قياسًا من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، واستهلاك للوقود بنسبة 6.5 لترًا لكل 100 كيلومتر، مع سعر يبلغ 709,900 جنيه.

شانجان سي إس 35 بلس

شانجان سي إس 35 بلس

تعتمد شانجان سي إس 35 بلس على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيبرو، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانًا، و260 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 950,000 و 1,150,000 جنيه.

ساوايست S05

ساوايست S05

دعمت السيارة ساوايست S05 بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، وتقنية الجر الأمامي، وبسعر يبلغ 949,000 جنيه.