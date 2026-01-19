قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية السورية تفتح تحقيقا عاجلا بشأن تقارير عن “مجازر” في الحسكة
الرئيس السوري يؤجل زيارته إلى ألمانيا لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي
قيدوا شخصا وتعدوا عليه بالضرب داخل منزل بقنا.. المتهون يواجهون هذه العقوبة
بالصور.. أبرز ما تقدمه نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الإثنين
هل يجب استئذان زوجي فى قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. الإفتاء تجيب
كندا تدرس إرسال قوات إلى جرينلاند ضمن تدريبات الناتو بقيادة الدنمارك
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
دعاء استقبال شهر شعبان.. كلمات مستحبة للرزق الواسع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل اليوم
الأرصاد تكشف 7 نصائح لقيادة آمنة في الضباب
موسكو تحذر: خطط بريطانيا لاعتراض السفن الروسية تصعيد خطير
أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

المواصفات الكاملة لسيارة كيا سيلتوس 2026 الجيل الثاني.. صور
أزاحت كيا الستار عن الجيل الثاني من سيلتوس لعام 2026، في خطوة جديدة ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة، حيث اعتمدت تغيير مفهوم البنية الهندسية، إلى جانب باقة من التقنيات.

نيسان سنترا كسر زيرو 2026 بهذا السعر.. سوق المستعمل
تعد نيسان سنترا واحدة من أبرز سيارات السيدان في مصر، التي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، نسبة إلى تصميم السيدان العائلي، حيث تضم مقصورة عائلية ومساحة تخزين خلفية مناسبة، إلى جانب شهرتها بالجانب الاعتمادي مع تقديم باقة من التجهيزات.

10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور
كشفت ألفا روميو عن تقديم نسخة خاصة من جوليا QV، تحمل اللقب “لونا روسا”؛ في خطوة تؤكد استمرار العلامة الإيطالية في ربط تاريخها الرياضي بالإصدارات المحدودة.

أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار
يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، ويضم السوق المصري باقة من الإصدارات المتنوعة، منها السيارات المستوردة، منها العلامات اليابانية والصينية والفرنسية، والتي تتنوع بحسب التصميمات والتجهيزات الفنية، إلى جانب الأسعار.

بقوة 955 حصانًا.. افاتار تقدم أحدث "فيس ليفت" كهربائية
تعزز أفاتار الصينية، من تألقها في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة، بعد أن قدمت النسخة الجديدة من السيارة وان تو 1 2 Avatr موديل 2026 "فيس ليفت".

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

الأرصاد

ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد

النادي الأهلي

تراجع تكتيكي ورحيل سلوفيني ومغادرة حارس شاب| ماذا يحدث في الأهلي؟

قسد لم تسقط ولم تفشل.. قراءة في المشهد العسكري والسياسي شرق سوريا

قسد لم تسقط وتفشل.. قراءة في المشهد العسكري والسياسي شرق سوريا

عاجل | مقتل شخصين على الأقل بعد خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما جنوبي إسبانيا

عاجل | مقتل شخصين على الأقل بعد خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما جنوبي إسبانيا

اردوغان

أردوغان يؤكد للشرع استمرار دعم أنقرة لدمشق: مكافحة الإرهاب أولوية واستقرار سوريا مصلحة إقليمية

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

