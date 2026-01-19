أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

المواصفات الكاملة لسيارة كيا سيلتوس 2026 الجيل الثاني.. صور

أزاحت كيا الستار عن الجيل الثاني من سيلتوس لعام 2026، في خطوة جديدة ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة، حيث اعتمدت تغيير مفهوم البنية الهندسية، إلى جانب باقة من التقنيات.

نيسان سنترا كسر زيرو 2026 بهذا السعر.. سوق المستعمل

تعد نيسان سنترا واحدة من أبرز سيارات السيدان في مصر، التي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، نسبة إلى تصميم السيدان العائلي، حيث تضم مقصورة عائلية ومساحة تخزين خلفية مناسبة، إلى جانب شهرتها بالجانب الاعتمادي مع تقديم باقة من التجهيزات.

10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور

كشفت ألفا روميو عن تقديم نسخة خاصة من جوليا QV، تحمل اللقب “لونا روسا”؛ في خطوة تؤكد استمرار العلامة الإيطالية في ربط تاريخها الرياضي بالإصدارات المحدودة.

أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، ويضم السوق المصري باقة من الإصدارات المتنوعة، منها السيارات المستوردة، منها العلامات اليابانية والصينية والفرنسية، والتي تتنوع بحسب التصميمات والتجهيزات الفنية، إلى جانب الأسعار.

بقوة 955 حصانًا.. افاتار تقدم أحدث "فيس ليفت" كهربائية

تعزز أفاتار الصينية، من تألقها في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة، بعد أن قدمت النسخة الجديدة من السيارة وان تو 1 2 Avatr موديل 2026 "فيس ليفت".