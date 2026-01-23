كسر زيرو .. إم جي 5 فبريكا هاي لاين بهذا السعر

تعتبر السيارة إم جي 5 واحدة من أبرز السيارات الصينية التي قدمت في السوق المصري ضمن الفئة الاقتصادية، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، مع باقة كبيرة من التجهيزات بحسب الفئة.

وظهرت إم جي 5 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل تحت مفهوم كسر الزيرو، ضمن موديلات 2025، وبسعر يبلغ 800 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات LUXURY.

إم جي 5

وننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للفئة والموديل، بالإضافة إلى أهمية الكشف الفني الشامل، والذي يتضمن الحالة الهيكلية والميكانيكية.

المواصفات الفنية لسيارة إم جي 5

تعتمد سيارة إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يعمل بتقنية السحب الطبيعي، بقوة تبلغ 120 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 150 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

إم جي 5

ويمك للسيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 12.5 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومترًا في الساعة.

تجهيزات إم جي 5

زُودت إم جي 5 بمجموعة من التقنيات التي تهدف إلى تبسيط تجربة القيادة، وتشمل التجهيزات حساسات للركن تعمل بالتكامل مع كاميرا رؤية محيطية توفر زاوية عرض شاملة بزاوية 360 درجة.

كما تتوفر السيارة بنظام مثبت سرعة يساهم في تقليل إجهاد القيادة على الطرق الطويلة، مقصورة داخلية تضم مقاعد مدعومة بخاصية التحكم الكهربائي، وفتحة سقف كهربائية، إلى جانب نظام صوتي.

إم جي 5

وتقدم السيارة خاصية التشغيل والإيقاف عبر زر، مع قفل مركزي للأبواب، ووسائد هوائية موزعة داخل المقصورة، إلى جانب نظام مانع انغلاق المكابح ABS الذي يساهم في الحفاظ على السيطرة أثناء التوقف المفاجئ.

كما يتوفر نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، ومصابيح تعمل بتقنية LED مع إضاءة نهارية واضحة تسهم في تحسين الرؤية وتعزيز الحضور على الطريق.

وتحتوي السيارة أيضًا على عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم بالأنظمة المختلفة دون تشتيت انتباه السائق، كما تضم السيارة شاشة ملونة تعمل باللمس مخصصة للنظام الترفيهي.